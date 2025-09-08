İstanbul ablukasına karşı CHP'den yağmur altında demokrasi nöbeti! Kayyum Gürsel Tekin gerginliği tırmandırıyor

CHP İstanbul’a Gürsel Tekin'in kayyum atanması krize yol açtı. Tekin’in binaya geleceğini açıklaması sonrası vatandaşlar binaya akın etti ardından eylem yasağı ilan edildi, polis ablukaya aldı. CHP’liler barikatları aşıp nöbete başladı. Tekin, geri adım atmayarak da gerilim devam ettiriyor.

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması, büyük krize yol açtı. Tekin’in 8 Eylül Pazartesi günü saat 12.10’da il başkanlığına gideceğini açıklaması üzerine CHP Gençlik Kolları CHP İstanbul İl Başkanlığı destek çağrısı yaptı. Bu çağrının ardından İstanbul Valiliği, altı ilçede üç gün sürecek gösteri ve yürüyüş yasağı ilan etti. Gece saatlerinde çevik kuvvet, CHP İstanbul İl Binası’nı bariyerlerle çevreledi.

CHP’liler gece saatlerinden itibaren il binası önünde toplanmaya başladı. Ancak polis, milletvekillerinin bile içeri girmesine izin vermedi. Buna rağmen birçok partili barikatları aşarak binaya ulaştı. Sabah saatlerinde ise binanın çevresine yeni bariyerler yerleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililere “baba ocağına sahip çıkma” çağrısı yaptı. Yaklaşık 60 milletvekili il binasında nöbete katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sokak çağrılarıyla kamu düzeninin bozulmaya çalışıldığını öne sürdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu ifadeye sert tepki göstererek şunları söyledi:

“Ne ben ne de partimden başka bir yönetici insanları sokağa ya da şiddete davet etmiyor. Devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz! İl başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir. Evimizi ablukaya almak, haneye tecavüzdür.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan olaylar ve sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Buna karşın CHP’liler, hukuksuzluklara karşı direnişin süreceğini belirtti.

YAĞMUR ALTINDA DEMOKRASİ NÖBETİ

CHP’li vekiller sabaha kadar il binası önünde nöbet tuttu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Yağmura rağmen halk burayı terk etmiyor” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “ Ani bir müdahaleye karşı şu anda haklarımızı savunmak için bir arada bir zincir oluşturmuş durumdayız" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilleri sivil polislerin içeri girip fotoğraf çektiğini ve onları çıkarttıklarını ifade eti. Başarır, 10'a yakın sivil polisi bina dışına yönlendirdiklerini belirtti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kayyum kararının usule aykırı olduğunu belirtti. Tanal, “İhtiyati tedbir kararı var ama icra memuru yok. Bu, İçişleri Bakanı’nın ya da valinin işi değil. Bu şekilde uygulama anayasaya aykırı, bu bir suçtur” dedi. Tanal ayrıca il binasında sivil polislerin izinsiz dolaştığını ve fotoğraf çektiğini belirterek, “Görev kartı olmayanları biz çıkardık” ifadesini kullandı.

KAYYUM GERGİNLİĞE DEVAM EDİYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda milletvekili, partililerle birlikte il binasını terk etmiyor. Vatandaşlar da bina önünde bekleyişini sürdürüyor. Polis barikatları ve eylem yasağına rağmen CHP’liler, il binasını “baba evi” olarak niteleyerek savunmayı sürdürüyor.

Kayyum Gürsel Tekin de geri adım atmıyor. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Tekin, şunları ifade etti:

  • "Baba evine girmeme kimse engel olamaz, olmamalı. Beni il binamıza sokmayacak babayiğit de yoktur. Babamın evine beni sokmayacaklarmış. Olur mu böyle şey. Kim sokmayacakmış görelim. Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim. Amacım bir an önce partimizi bu süreçten kurtarmaktır."

