Son dakika... Güllü'nün kızı tutuklandı

Yalova’daki evinin teras penceresinden düşen Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in de bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edilmişti.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI

Savcı, Tuğyan Ülkem Gülter'i “tasarlayarak kasten yakınını öldürme” suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Gülter ve arkadaşı Ulu ile mahkemeye sevk edilen diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede Tuğyan Gülter'in annesini öldürdüğünü itiraf etti. Ulu'nun ifadesinde, "Güllü abla yüz cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti" dedi.

NE OLMUŞTU?

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile 2 kişi iddiaya göre, valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul’da gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu’nun babası ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.