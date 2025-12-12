SON DAKİKA! Güllü'nün kızı dahil 5 kişi adliyeye sevk edildi! Avukatları dosyadan çekildi

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada aralarında kızının da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekildi.

Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada aralarında kızının da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Güllü'nün ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada, aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ulu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddetti.

Gözaltındaki iki isim, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Öte yandan avukatların ise dosyadan çekildiği bildirildi.

AVUKATLARI AÇIKLAMA YAPTI

Yalova Emniyeti önünde açıklama yapan Gülter'in avukatları, dosyadan çekildiklerini şu sözlerle duyurdu.

Gülter'in avukatları ise Yalova Emniyeti önünde yaptıkları açıklamada, "Hayattayken Güllü Hanım'ın vekilliğini yürütüyorduk. Onun vasiyeti gereği çocuklarının da vekilliğini yaptık, ikisine de en ufak bir şüphe olursa dosyadan çekileceğimizi söyledik. Tuğyan Hanım şüpheli oldu. Güllü Hanım'ın manevi mirasına sahip çıkmak için Tuğyan Hanım yönünden dosyadan çekildik, avukatlığını sürdürmeyeceğiz. Tuğberk Bey yönünden vekilliğimiz devam edecek. Bizim açımızdan yeterli şüphe oluştu" diyerek, dosyadan çekildiklerini duyurdu.

SULTAN NUR ULU'NUN BABASI DA GÖZALTINDA

Yalova’ya getirilen Gülter ve Ulu’nun emniyetteki sorgusu devam ederken,17 yaşındaki şüphelinin ise emniyete gelen ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Gülter ile Ulu’yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götüren kişi ile İstanbul’da kaldıkları evin sahibi T.Y. ile Ulu’nun babası A.U. da gözaltına alındı.

Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan A.U.’nun, çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve denetimli serbestlik hükümlüsü olduğu ortaya çıktı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERMİŞTİ

Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun ‘Kasten öldürme’ suçundan gözaltına alındıkları, kuvvetli somut delillerin girdiği ifade edilen dosya için gizlik kararı getirildi.

Bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada şüphelilerin olayla ilgili verdiği ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasındaki ifadelerinde çelişkilerin olduğu bildirildi.

Gülter ile Ulu’nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinin çelişkili olduğu belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

