Güllü'nün ölümünde şok itiraf! Kızının arkadaşı her şeyi anlattı

Yayınlanma:
Güllü'nün ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada, aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ulu, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından aşağı itildiğini söyledi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Güllü'nün camdan düştüğü gün aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Ulu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddetti.

Gözaltındaki iki isim, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecek.

Güllü'nün yakın arkadaşı konuştu: "Bunlar beni öldürecek" deyip benden yardım istediGüllü'nün yakın arkadaşı konuştu: "Bunlar beni öldürecek" deyip benden yardım istedi

GÜLLÜ'NÜN ARKADAŞI KONUŞMUŞTU

Ünlü şarkıcının ölümünün ardından birçok kişi annesi Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürmüş olabileceğini iddia etmişti.

Son olarak Güllü'nün yakın arkadaşı Çiğdem Turan dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.Turan, Güllü’nün son günlerinde “Bunlar beni öldürecek” dediğini söylemişti.

Turan, Güllü’nün vefatından yalnızca 3-4 gün önce aralarında geçen bir konuşmayı anlattı ve şu ifadeleri kullandı:

"Güllü bana 'Kardeşim, sana ihtiyacım var. Bunlar beni öldürecek' dedi. 42 yıldır dostumdu, kardeşten öteydik. Tuğyan'ın süt annesiydim. Bir anne, evladına böyle bir şey yapabilir mi?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

