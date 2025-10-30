Son dakika | Gebze'deki enkazdan bir kişi daha çıkarıldı

Son dakika | Gebze'deki enkazdan bir kişi daha çıkarıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Gebze'de bir binanın çökmesi sonucu 5 kişilik Bilir ailesinin enkaz altında kalmasının ardından 3 kardeşten 2'sinin cansız bedeni bulunmuş biri ise kurtarılmıştı. Ekipler anne ve babaya da ulaştı. 1 kişi enkazdan çıkarıldı. Çıkarılan kişinin anne mi baba mı olduğu veya sağlık durumu henüz bilinmiyor. Aynı zamanda 1 kişiye daha ulaşıldı. Çalışmalar sürüyor.

Gebze'de çöken ve 5 kişilik Bilir ailesinin enkaz altındaki kaldığı binada son olarak anne ve babaya da ulaşıldı. Anne ve babadan birisi çalışmaların 19'uncu saatinde enkazdan çıkarıldı, diğeri için ise çalışmalar sürüyor. Çıkarılan kişinin sağlık durumu henüz bildirilmedi. Ailede 3 kardeşin 2'si ise cansız olarak bulunmuş, diğer kardeş Dilara Bilir ise enkazdan canlı olarak kurtarılmıştı.

NE OLMUŞTU

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazındaki karı kocayı arama çalışmaları devam ediyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, bölgede yapılan faaliyetler sonucu ekipler, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise kurtarıldı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilara'nın sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Çevredeki 9 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı bölgede görev yapan çok sayıda ekip, yaklaşık 17 saatten bu yana enkaz altındaki anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Türkiye
Alkollü sürücü polis müdürünü tekmeledi
Alkollü sürücü polis müdürünü tekmeledi
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü