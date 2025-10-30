Son dakika | Gebze'deki enkazdan bir kişi daha çıkarıldı

Gebze'de çöken ve 5 kişilik Bilir ailesinin enkaz altındaki kaldığı binada son olarak anne ve babaya da ulaşıldı. Anne ve babadan birisi çalışmaların 19'uncu saatinde enkazdan çıkarıldı, diğeri için ise çalışmalar sürüyor. Çıkarılan kişinin sağlık durumu henüz bildirilmedi. Ailede 3 kardeşin 2'si ise cansız olarak bulunmuş, diğer kardeş Dilara Bilir ise enkazdan canlı olarak kurtarılmıştı.

NE OLMUŞTU

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazındaki karı kocayı arama çalışmaları devam ediyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde çöken binanın enkazında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, bölgede yapılan faaliyetler sonucu ekipler, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise kurtarıldı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilara'nın sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Çevredeki 9 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı bölgede görev yapan çok sayıda ekip, yaklaşık 17 saatten bu yana enkaz altındaki anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıntılar geliyor...