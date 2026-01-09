Kıbrıs'ta Ersin Tatar'ı önde gösteren şirketten Türkiye için son anket!

2024 yılındaki yerel seçimlerin ardından başlayan erken seçim tartışmalarının ardından araştırmalarına başlayan kamuoyu araştırma şirketleri toplumun nabzını ölçmeye devam ediyor.

2025'in son anketi de Erdoğan'ın yüzünü güldürmedi

TATAR'I ÖNDE GÖSTEREN GENAR'IN SONUÇLARI

Türkiye'nin yakından ilgilendiği seçimlerden birisi de Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerdi. Ankara seçimlerden önce Tatar'ı destekleyen açıklamalarını ve eylemlerini yapmıştı. Türkiye'de faaliyet gösteren GENAR Araştırma Şirketi ise Kıbrıs anketinde Ersin Tatar'ı önde göstermesine rağmen rakibi seçimleri büyük bir farkla kazanmıştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında GENAR'ın son araştırma sonuçlarını paylaştı. İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu GENAR sonuçlarına göre AKP sadece 1.6 puan fark ile CHP'nin önünde. Anket firmalarında hata payının genelde 2 puan olması ise dikkat çeken detaylardan biri.

Selvi'nin aktardıklarına göre AKP CHP ile arayı açamıyor.

GENAR'ın son anketine göre erken seçimde oy oranları şu şekilde:

Siyasi Parti % Oy Oranı Grafiği AKP 33.7 CHP 32.1 DEM PARTİ 9.6 MHP 7.8 İYİ PARTİ 5.0 ANAHTAR 3.5 ZAFER 3.0 YRP 2.9 TİP 1.7

AKP'NİN YUMUŞAK KARNI EKONOMİ

Selvi'nin yazısına göre AKP'nin yumuşak karnı ekonomi. Seçmenlerin oy vermede ise en büyük etken ekonomi:

"GENAR seçmenlerin oy tercihlerini etkileyen faktörleri de araştırmış. Tahmin edeceğiniz gibi ekonomi yüzde 39.7’yle açık ara birinciliğini korurken, liderin kişiliği ve performansı yüzde 33.1’le ikinci sırada geliyor"

Selvi'nin yazısında yer alan GENAR Araştırma Şirketi'nin yaptığı son araştırmanın detayları şu şekilde: