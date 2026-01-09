Kıbrıs'ta Ersin Tatar'ı önde gösteren şirketten Türkiye için son anket!
2024 yılındaki yerel seçimlerin ardından başlayan erken seçim tartışmalarının ardından araştırmalarına başlayan kamuoyu araştırma şirketleri toplumun nabzını ölçmeye devam ediyor.
2025'in son anketi de Erdoğan'ın yüzünü güldürmedi
TATAR'I ÖNDE GÖSTEREN GENAR'IN SONUÇLARI
Türkiye'nin yakından ilgilendiği seçimlerden birisi de Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerdi. Ankara seçimlerden önce Tatar'ı destekleyen açıklamalarını ve eylemlerini yapmıştı. Türkiye'de faaliyet gösteren GENAR Araştırma Şirketi ise Kıbrıs anketinde Ersin Tatar'ı önde göstermesine rağmen rakibi seçimleri büyük bir farkla kazanmıştı.
AKP'nin anketçisi tarihe geçecek yanılgısını 'arkadaşıma güvendim' diyerek açıkladı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında GENAR'ın son araştırma sonuçlarını paylaştı. İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu GENAR sonuçlarına göre AKP sadece 1.6 puan fark ile CHP'nin önünde. Anket firmalarında hata payının genelde 2 puan olması ise dikkat çeken detaylardan biri.
Selvi'nin aktardıklarına göre AKP CHP ile arayı açamıyor.
GENAR'ın son anketine göre erken seçimde oy oranları şu şekilde:
|Siyasi Parti
|%
|Oy Oranı Grafiği
|AKP
|33.7
|CHP
|32.1
|DEM PARTİ
|9.6
|MHP
|7.8
|İYİ PARTİ
|5.0
|ANAHTAR
|3.5
|ZAFER
|3.0
|YRP
|2.9
|TİP
|1.7
AKP'NİN YUMUŞAK KARNI EKONOMİ
Selvi'nin yazısına göre AKP'nin yumuşak karnı ekonomi. Seçmenlerin oy vermede ise en büyük etken ekonomi:
"GENAR seçmenlerin oy tercihlerini etkileyen faktörleri de araştırmış. Tahmin edeceğiniz gibi ekonomi yüzde 39.7’yle açık ara birinciliğini korurken, liderin kişiliği ve performansı yüzde 33.1’le ikinci sırada geliyor"
Selvi'nin yazısında yer alan GENAR Araştırma Şirketi'nin yaptığı son araştırmanın detayları şu şekilde:
GENAR’ın verilerini paylaşmak istiyorum. En çok partilerin oy oranları merak edildiği için oradan başlamak istiyorum. AK Parti bir süredir elde ettiği birinciliği sürdürüyor. AK Parti’nin oy oranı yüzde 33.7 olurken, CHP yüzde 32.1’le kıl payı geriden geliyor.
AK Parti ile CHP bir süredir burun buruna gidiyor. Aralarında 1 ya da 2 puan fark oluyor. Bence bu veriyi hem AK Parti’nin hem de CHP’nin mercek altına almasında yarar var. Ne AK Parti ne de CHP arayı açamıyor.
MHP İSTİKRARLI
Terörsüz Türkiye sürecinde üstlendiği rol DEM Parti’yi üçüncü sıraya taşıdı. DEM Parti yüzde 9.6’yla üçüncü sırada gelirken, onu yüzde 7.8’le MHP takip ediyor. Terörsüz Türkiye sürecine verdiği destek MHP’yi geriletti yorumlarına kulak asmayın. MHP istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Futbol deyimiyle dalgalanma ligin alt tarafında. Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İYİ Parti yüzde 5 olurken, Anahtar Parti yüzde 3.5’la onu takip ediyor. Zafer Partisi yüzde 3 oy oranı ile bir basamak gerilemiş durumda. Yeniden Refah Partisi yüzde 2.9’a çıkarken, TİP yüzde 1.7’yle son sırada yer alıyor.
EKONOMİ İLK SIRADA
GENAR seçmenlerin oy tercihlerini etkileyen faktörleri de araştırmış. Tahmin edeceğiniz gibi ekonomi yüzde 39.7’yle açık ara birinciliğini korurken, liderin kişiliği ve performansı yüzde 33.1’le ikinci sırada geliyor. Bizde bir deyim vardır. Seçimi lider kazanır, lider kaybeder diye. AK Parti’nin en büyük kazancı Erdoğan gibi bir lidere sahip olması. Erdoğan’a olan destek AK Parti’den daha yüksek çıkıyor. İktidarın yumuşak karnını ise ekonomi oluşturuyor.
EKONOMİ YÖNETİMİNE GÜVEN
GENAR düzenli olarak ekonomi yönetimine duyulan güveni de soruyor. Ekonomi yönetimine hiç güvenmiyorum diyenlerin oranı yüzde 31.7 çıkıyor. Bu oran birkaç aydır aynı seviyede seyrediyor. En önemli değişim “Güveniyorum” diyenlerin oranında görülüyor. ‘Güveniyorum’ diyenlerin oranı geçen ay yüzde 15.3 seviyesinde iken bu ay yüzde 18.5 oranına çıkmış.