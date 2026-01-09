Erdoğan'a "diktatör" dediği için bir ay hapiste kalan çocuk hakkında iki iddianame yazıldı!

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlarını işlediği iddiasıyla 27 gündür cezaevinde tutulan 2009 doğumlu 16 yaşındaki lise öğrencisi hakkında iki farklı iddianame hazırlanarak ceza istendi.

Çocuk, 8 Temmuz 2025 tarihinde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 9 Temmuz günü ise Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından cezaevine gönderildi. Öte yandan tutuklama kararı veren hakimin de eski AKP yöneticisi olduğu iddia edildi.

İKİ AYRI DAVA AÇILDI!

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, çocuk, 27 gün cezaevinde kaldıktan sonra 4 Ağustos tarihinde tahliye edilmişti. Lise öğrencisi hakkında iki ayrı iddianame hazırlanarak dava açıldığı ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 Kasım günü hazırlanan bir iddianamede çocuğun “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede, çocuğun başka bir sosyal medya kullanıcısının “Venezuela Devlet Başkanı Maduro WhatsApp’ı yasaklayacağını duyurdu” şeklindeki paylaşımının altına yaptığı yorum nedeniyle cezalandırılması istendi.

Söz konusu iddianamede, lise öğrencisinin “Erdoğan’ın yakın arkadaşlarından biri. Birbirlerini örnek alıyorlar sanırım, iki diktatör” yazdığı ifade edildi. Söz konusu paylaşımın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun unsurlarını oluşturduğu öne sürüldü.

İLK DURUŞMA 6 MART’TA GÖRÜLECEK!

İddianame kabul edilirken ilk duruşmanın Gaziosmanpaşa 1. Çocuk Mahkemesi’nde 6 Mart Cuma günü görüleceği bildirldi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Ekim’de hazırlanan diğer iddianamede ise çocuğun “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan cezalandırılması talep edildi. Söz kpnusu iddianamede çocuğun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, "Memleketin dört bir yanında sokağa çıkma zamanıdır, vatan elden gidiyor, sokak sokak darbe oluyor, Ankara halkını Saray’a doğru yürümeye davet ediyorum, bu halk sana boyun eğmeyecek, başka çıkar yolu bırakmadılar devrim" gibi paylaşımlar yaptığı kaydedildi.

ALİ YERLİKAYA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ!

Aynı zamanda, 16 yaşındaki çocuğun İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bir paylaşımının altına "Her şeye bir gün, iki gün sonra müdahale ediyorsunuz, her şey rayından çıkmış durumda, yarın değil şimdi istifa. Her sokak başına bir torbacı düşüyor, görünen köy kılavuz istemez gençliğin hali ortada" ifadeleriyle paylaşım yaptığı belirtildi. Bu iddianame de kabul edilirken ilk duruşmanın Gaziosmanpaşa 1. Çocuk Mahkemesi’nde bugün yapılacağı kaydedildi.