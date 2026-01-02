Üniversite öğrencisi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Aydın'da, üniversite öğrencisi Cemal Mert S., Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İddiaya göre, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Cemal Mert S., kişisel sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakaret içeren içerikler paylaştı.
MEMLEKETİNDE TATİLDE OLDUĞU SIRADA GÖZALTINA ALINDI
Söz konusu içerikleri tespit eden Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, harekete geçti. Cemal Mert S.'nin, memleketi Aydın'da olduğu tespit edildi.
"Cumhurbaşkanına hakaret" savunması yeni bir "Cumhurbaşkanına hakaret" davası doğurdu
Memleketi Aydın'da tatilde olduğu tespit edilen Cemal Mert S., yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cemal Mert S., sağlık kontrolünün ardından savcılığa sevk edildi. Cemal Mert S., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cemal Mert S.'nin 'hakaret' paylaşıma dair resmi kurumlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)