"Cumhurbaşkanına hakaret" savunması yeni bir "Cumhurbaşkanına hakaret" davası doğurdu



Olaylar zinciri, HKP'nin 2014 yılında Adana ve Hatay'da durdurulan MİT TIR'ları konusunda attığı bir adımla başladı. Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında "savaş suçu" işledikleri iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuru yaptı.

Bu başvurunun ardından HKP Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında, Erdoğan ve diğer yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Efe, bu ilk davada "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Yargıtay, Erdoğan'ın olay tarihinde Cumhurbaşkanı olmasını gerekçe göstererek kararı bozdu ve Efe'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanması gerektiğine hükmetti.

Yeniden görülen davada Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 Ekim 2023'te Nurullah Efe'yi bu kez "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti. Yargıtay ise bu cezayı 1 yıl 5 ay 15 güne indirerek onadı ve hüküm kesinleşti. Bu kesinleşmiş ceza üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Efe'nin parti kurucu üyeliği, üyeliği ve yöneticiliğinin sona erdiğini duyurdu. Parti avukatları ise bu karara itiraz etti.

SAVUNMA SUÇ DELİLİ SAYILDI

Bu karmaşık sürecin en dikkat çekici halkası, Nurullah Efe'nin 18 Ekim 2023'te ceza aldığı duruşmada yaptığı savunma oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın avukatları, Efe'nin bu savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle yeniden suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu suç duyurusunu dikkate alarak Efe hakkında yeni bir "Cumhurbaşkanına hakaret" davası daha açtı.

Hazırlanan yeni iddianamede, Efe'nin mahkemedeki savunmasında iktidara yönelik kullandığı "suç örgütü", "vatan satıcılık" ve "kaçak saray" gibi eleştirilerin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında olduğu değerlendirildi. Adalet Bakanlığı'nın da Efe için kovuşturma izni verdiği belirtildi.

İddianamede, Efe'nin soruşturma aşamasındaki ifadesine de yer verildi. Efe, MİT TIR'ları davasındaki savunmasında Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlarına dikkat çektiğini, amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmek olmadığını kaydetti.

Ancak savcılık iddianamede şu sonuca vardı:

"Şüphelinin mahkemede yaptığı savunması sırasında kullandığı ifadelerin düşünceyi açıklama, yayma hürriyeti ve eleştiri sınırlarını aştığı, şeref ve itibarı ihlal edici nitelikte olduğu, bu ifadelerin düşünce özgürlüğü ve iddia ve savunma dokunulmazlığı bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı ve şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik onur, şeref ve saygınlığına saldırı içeren ifadeler kullanmak suretiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği, ifadelerin açık bir şekilde gerçekleştirilen duruşma sırasında söylenmiş olması nedeniyle aleniyet unsurunun da gerçekleştiği, bu suretle şüphelinin atılı suçu işlediği incelenen tüm soruşturma dosyası kapsamından anlaşılmıştır."

Dava kapsamında Nurullah Efe, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle 9 Eylül'de Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.