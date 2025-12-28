CHP’li Tanrıkulu: 19 yaşındaki bir genç bu nedenle hapishaneye atılamaz!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, paylaştığı videolu açıklamada, CHP Kadıköy Gençlik Kolları Üyesi Bilge Kağan Şarbat‘ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Tanrıkulu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bilge Kağan Şarbat 19 yaşında. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Aynı zamanda CHP Gençlik Kolları üyesi. Dün Kadıköy Meydanı’nda CHP Gençlik Kolları tarafından bir eylem gerçekleştirildi. Bu eylemde gençler, ifade özgürlüklerini kullandı. Ama şunu özellikle vurguluyorum: Şiddete başvurmadılar, cebir kullanmadılar. Kimseye saldırmadılar, kimse de onlara itiraz etmedi. Sonra ne oldu? Bilge Kağan Şarbat, polis tarafından mülakat bahanesiyle alındı, sabaha kadar karakolda tutuldu. Sabah saat 10.00’da Kartal Adliyesi’ne götürüldü. Ve bugün saat 18.30’da tutuklandı. Gerekçe yine aynı: Cumhurbaşkanına hakaret. 19 yaşında bir genç size ne söyleyebilir? Bir öğrenci size ne söyleyebilir? ’Saray rejimi’ demiş. ‘Ölümlerden bu rejim sorumludur’ demiş. Velev ki demiş. Sizin vicdanınız, bulunduğunuz makam, 19 yaşındaki bir genci cezaevinde tutmaya elveriyor mu?’ Beni eleştirebilirsiniz. Bu sistemi eleştirebilirsiniz. Şiddete başvurmadan bunu yapabilirsiniz’ deyin. Siz bunu demediğiniz için, İstanbul’daki ve tüm Türkiye’de yargı bu kararları verebiliyor. 19 yaşındaki bir genç, sadece bu nedenle hapishaneye atılamaz, hapiste tutulamaz. Bunun adı hukuk değildir, bunun adı adalet değildir, bunun adı yargı değildir. O tutanaklar yalnızca bizim hafızamızda değil; devletin hafızasında da kayıtlıdır. Bilge Kağan Şarbat derhal tahliye edilmelidir."

