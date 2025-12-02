Son Dakika | Gazeteci Furkan Karabay 201 gün sonra tahliye edildi: Savcı karara itiraz etti!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son Dakika Haberi... 201 gün tutuklu kaldıktan sınra bugün görüne duruşmata hakkında tahliye kararı verilen gazeteci Furkan Karabay'ın tahliyesine savcılık itiraz etti.

Sosyal medya paylaşımları ve YouTube üzerinden yayımladığı bir video nedeniyle 15 Mayıs'ta gözaltına alınan ve aynı gün tutuklanan Gazeteci Furkan Karabay, 201 günlük tutukluluğunun ardından bugün, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararıGazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı

SAVCI, TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI İSTEMİŞTİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Gazeteci Furkan Karabay'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

4 YIL 3 AY CEZA VERİLEREK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, gazeteci Furkan Karabay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasından 1 yıl 9 ay, "Kamu görevlisine işini yapmaya engel olmak" iddiasından 1 yıl 3 ay, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına hakaret" suçlamasıyla ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karabay'a toplam 4 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, karar ile birlikte Karabay'ın tahliyesine hükmetti.

SAVCI TAHLİYEYE İTİRAZ ETTİ

Cumhuriyet savcısı, 201 gün boyunca tutuklu bulunan ve bugün yapılan yargılama sonucunda karar ile birlikte tahliye edilen Karabay'ın tahliyesine itiraz etti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Karabay'ın eylemleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor. Karabay hakkında söz konusu suçlamalar nedeniyle yaklaşık 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin ile Hakim Hatice Kozan 'mağdur' sıfatıyla yer alıyor. Duruşma öncesinde gazeteci ve hak savunucuları, Karabay'a destek olmak için adliye önünde dayanışma çağrısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

