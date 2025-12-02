Gazeteci Furkan Karabay hakim karşısına çıkıyor

Yayınlanma:
Sosyal medya paylaşımları ve YouTube'da hazırladığı bir video gerekçe gösterilerek 15 Mayıs’ta tutuklanan gazeteci Furkan Karabay, 201 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunmasının ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medya paylaşımları ve YouTube üzerinden yayımladığı bir video nedeniyle tutuklanmasının ardından bugün yargılanmaya başlıyor. 15 Mayıs'ta gözaltına alınan ve aynı gün tutuklanan Karabay, tam 201 gündür Silivri Cezaevi’nde bulunuyor.

Karabay’ın yargılanacağı davanın ilk duruşması, bugün saat 10.30'da İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Karabay'ın eylemleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor. Karabay hakkında söz konusu suçlamalar nedeniyle yaklaşık 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin ile Hakim Hatice Kozan 'mağdur' sıfatıyla yer alıyor. Duruşma öncesinde gazeteci ve hak savunucuları, Karabay'a destek olmak için adliye önünde dayanışma çağrısında bulundu.

