Son dakika | Ebu Hanzala olarak bilinen Halis Bayancuk gözaltına alındı

Ebu Hanzala olarak da bilinen Selefi Tevhid grubunun lideri Halis Bayancuk, bu sabah terör örgütü IŞİD'e yönelik İzmir merkezli düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Laiklik ve Kemalizm karşıtı söylemlerle sık sık gündeme gelen Bayancuk, terör örgütü IŞİD'in "Türkiye emiri" olduğu iddia ediliyor.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Halis Bayancuk'un İzmir'de 3 polisin şehit olduğu Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonda, Bayancuk'un yanı sıra "Ebu Haris" kod isimli Haris Karadağ'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden ⁠"Ebu Ubeyde" kod isimli İlyas Aydın'ın ise yurt dışında olduğu belirlendi.

HALİS BAYANCUK KİMDİR?

Halis Bayancuk geçmişte "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak 10 Temmuz 2023’te tahliye edilmişti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Akit TV, IŞİD suçlamasıyla daha önce dört kez tutuklanıp serbest bırakılan Bayancuk'u Kasım 2024'te canlı yayına çıkarmıştı.

Yayında tarikatının cuma namazı kılmadığını söyleyerek, bunun kendi fıkıh anlayışlarına uymadığını savunan Bayuncuk, Kemalizm’in Türk halkını İslam’dan uzaklaştırdığını iddia etti ve "Kemalizm Türk halkına ne yapmışsa, PKK da Kürt halkına aynısını yapmıştır" dedi.

IŞİD'İ DESTEKLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Bayancuk, terör örgütü IŞİD’i 2013’e kadar desteklediğini itiraf etti. Sonraki eylemlerini ise onaylamadığını belirtti.

Bayancuk, "O 2013 dönemine kadar olan dönem var. Bir de IŞİD'in kendisini halife ilan ettiği, diğer bütün yapılardan ayrıştığı ve hepsine savaş açmış olduğu bir dönem var. Bu birinci dönem için söylüyorsanız, ister IŞİD ister başkası; Amerika'nın işgaline karşı kim direnmişse ben onu destekçisiyim. Kim? Ona dua ederim. Derim ki; Allah azze ve celle ona yardım etsin, Amerikalılara karşı galip getirsin" dedi.

Bayancuk’un bir dönem beraber hareket ettiği isimlerden İlyas Aydın’ın kardeşi Hasan Aydın ve Ömer Yetek, iki Türk askerinin yakılması olayına karıştığı ve Bayancuk’un "Ebu Hanzala" adıyla yazdığı kitapların, IŞİD militanları üzerinde etkili olduğu iddia ediliyor.

SURUÇ BOMBACININ ADRESİNDE KİTABI ÇIKMIŞTI

Suruç katliamının faili Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün evinde de Bayancuk’un bir kitabı bulunmuştu.

Anayasal düzeni "deli gömleği" olarak nitelendiren Bayancuk, “100 sene önce emanete ihanette bulundular. 100 sene önce bize giydirilen bütün anayasalar deli gömleğidir. Bizi yöneten yasaların İslamla alakası yoktur. Bu bizim suçumuzdur. Temizleyecek olanlar da biziz. Kemalistlere suç bulmaya gerek yok. Zaten gidenler Allah katında hesabını veriyorlar. Ateşleri bol olsun” ifadelerini kullanmıştı.

BABASI, GAFFAR OKKAN SUİKASTİNİ PLANLAMAKTAN HÜKÜM GİYDİ

Halis Bayancuk'un babası Hacı Bayancuk ise, terör örgütü Hizbullah’ın yöneticisi ve Şura üyesi olan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Baba Hacı Bayancuk, Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastı planlayıcısı olarak hüküm giymişti. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu, Hizbullah’ın Şura üyesi olan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hacı Bayancuk’un avukatlığını yapmıştı.