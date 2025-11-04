Son Dakika | DEM Parti'den Demirtaş hamlesi: Edirne'ye gidiyorlar!
Son dakika haberi... DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'in yarın Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği bildirildi.
DEM Parti Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.
Partiden yapılan açıklama bu şekilde:
Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekilimiz Cengiz Çiçek, yarın (5 Kasım Çarşamba) Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecektir. Heyetimiz görüşmenin ardından saat 14:00’te cezaevi önünde açıklama yapacaktır.
Ayrıca; HDK Eşsözcüsü ve Milletvekilimiz Meral Danış Beştaş, Kandıra Cezaevinde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek ve saat 15:00’te açıklama yapacaktır.
