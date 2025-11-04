Son Dakika | DEM Parti'den Demirtaş hamlesi: Edirne'ye gidiyorlar!

DEM Parti Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.

Partiden yapılan açıklama bu şekilde:

Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekilimiz Cengiz Çiçek, yarın (5 Kasım Çarşamba) Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecektir. Heyetimiz görüşmenin ardından saat 14:00’te cezaevi önünde açıklama yapacaktır.

Ayrıca; HDK Eşsözcüsü ve Milletvekilimiz Meral Danış Beştaş, Kandıra Cezaevinde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek ve saat 15:00’te açıklama yapacaktır.