Son dakika | CHP Kurultayı davasında ara karar! Erteleme

KURULTAY DAVASINDA 'TEDBİRSİZ ERTELEME' KARARI

Tedbir taleplerinin daha önce reddedildiğinden karar verilmesine gerek olmadığına. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi dosyasının getirilmesine, Mahkeme, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan 21 Eylül’deki CHP olağanüstü kurultayının delege listesinin, birleştirme tutanaklarının kongre gerçekleştikten sonra istenmesine de karar verdi.

DURUŞMA 24 EKİM TARİHİNE ERTELENDİ

Çankaya İlçe Seçim kurulu ve CHP genel merkezine yazı yazılarak, 21 Eylül 2025 tatilindeki kurultaya ilişkin delege listesinin, birleştirme tutanaklarının, seçimde oy kullanan - kullanmayan, seçime katılan katılan tüm delegelerin isim listesinin, 24 Eylül’deki İstanbul olağanüstü kongresinden sonra Sarıyer ilçe seçim kuruluna ve CHP Genel merkeze yazılarak, tüm delege listesinin ve tutanakların getirilmesine karar verildi.

KILIÇDAROĞLU DÖNSÜN TALEBİNDE BULUNMUŞLARDI

Tarihi duruşmayı yerinden takip eden halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, mahkemeden Kılıçdaroğlu'nun tedbiren partinin başına atanmasını talep ettiğini aktarmıştı.

Savaş'ın avukatı, 4-5 Kasım tarihli kurultay sakatlandığı için kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile PM ve YDK üyelerinin dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını, Özel ve yönetiminin kararlarının yok hükmünde sayılmasını istedi

CHP’den bölünme senaryolarına tepki: Kabusları olacağız

DURUŞMA GERGİN BAŞLAMIŞTI

Saymaz duruşma salonunun küçük olmasından dolayı avukatların eleştiride bulunduğunu, salonun tıka basa olduğu ifade edildi. Hemen her şehirden CHP’li avukatların olduğunu aktaran Saymaz. Müdahil avukat Uğur Poyraz, duruşma salonunun küçük olduğunu savunarak, ya davanın usulden reddine karar verilmesini ya da daha büyük bir salonda görülmesi için ertelenmesini talep ettiğini hakimin de talebi dikkate almayıp duruşmayı açtığını kaydetmişti.

Kurultay Davası ertelendi ilk hukuki yorum eski Yargıtay hakiminden geldi

Türkiye CHP Kurultay davasına kitlenmişti



İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) duruşmada yaşananları anlattı pic.twitter.com/mWx6OB48zd — Halk TV (@halktvcomtr) September 15, 2025

İşte duruşmada dakika dakika yaşananlar:

İmamoğlu'ndan kurultay davası öncesi mesaj: Bu milleti hiç tanımamışlar

11.15 | GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TEDBİRSİZ ERTELEME

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, davayı 24 Ekim Cuma gününe erteledi.

11.13 | DAVACI AVUKAT: OLAĞANÜSTÜ KURULTAY SÜRECİNİN DURDURULMASINI İSTEDİ

Lütfü Savaş’ın Avukatı, "Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen tedbirin reddi kararı tam bir hukuk faciasıdır" dedi.

Bununla beraber 22. Olağanüstü Kurultay sürecinin durdurulmasını bu davanın sonucunun güvenceye alınması bakımından talep etti.

11.03 | SAVAŞ'IN YAPTIKLARI ANLATILDI CHP TALEPLERİNİ AÇIKLADI

CHP'nin avukat Çağlayan:

Davacıların davayı açtığı tarihte üyelik haklarından faydalanıyor halde olması zorunluluğu hükmün kurulması bakımında da araştırılması gerekmektedir. Nitekim davayı dürüstlük kuralına uygun şekilde açmayan sayın Lütfü Savaş zaten dava açıldığı tarihte üyelik haklarından faydalanamaz durumdadır.

Kendisi 38.Olağan Kurultayda seçilmiş yönetime adaylık başvurusunda bulunmuş sonra partinin büyükşehir belediyesi başkan adayı olmuş seçimden sonra disiplin suçu işleyen açıklamalar yapmış, bunun üzerine ihraç edildikten sonra ben 38.Kurultayda olan usulsüzlükleri biliyorum demiştir. Bu durumun dürüstlük kuralı ile bağdaşır yanı yoktur. Son olarak taleplerimizi söylemeden önce Yargıtay kararları ve YSK karaları bağırıyor. Hukukçular ve akademisyenler de aynı şekilde. Meslektaşım tarafından aksi bir karar sunulmamıştır. Bu da tüm kararların tüm uygulamaların aynı yönde olduğundandır. Artık mahkemelerin siyasi partilerin kendi kendini yönetmesinin önünü açması gerekmektedir. Bu nedenle mahkemeden bazı taleplerimiz olacaktır.

Avukat Çağlayan, talepleri:

CHP’nin 21 Eylül’deki olağanüstü kurultay çağrısının Çankaya ilçe seçim kurulu ve CHP’den sorulmasını istedi. Yine 24 Eylül’deki CHP İstanbul il kongresinin Sarıyer ilçe seçim kurulundan ve CHP’den sorulmasını istedi. Bh kongrelerin sonuçları davadan çıkacak sonucu etkileyeceğinden ve dava konusuz kalacağından seçim kurulundan istenilmesini talep etti.

10.54 | "AMAÇ KONGRE SEÇİMLERİNİ YENİLEMEKSE CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYINDA BUNU YAPTI"

CHP'nin avukat Çağlayan: Eğer bu dava ile amaç kongre seçimlerimi yenilemek ise CHP önceki olağanüstü kurultayında bunu yapmıştır. CHP üzerinde okuldan baskılar neticesinde delege söz söylemek zorunda kalmıştır. Kısa sürede yeterli sayıda imza toplayarak, CHP’yi olağanüstü kurultayda çağırmıştır. Yine CHP İstanbul il kongresi delegeleri aynı şartların hasıl olması nedeniyle kısa sürede imza toplayarak, olağanüstü il kongresinin toplanmasını sağlamıştır.

10.50 | CHP, YSK KARARLARINI MAHKEMEYE SUNULDU

CHP'nin avukatı Çağlayan, YSK’nın üç adet kararını mahkemeye sundu. YSK’nın bu kararlarıyla bir herhangi bir seçime ilişkin dava sonuçlanmış olsa dahi seçimin iptalini gerektirmediği yönünde karar verdiğini söyledi. YSK’nın hem kendini yetkili gördüğünü hem de seçimin iptali için yeterli bulmadığını ifade etti. Anayasa Mahkemesi de süresinde toplanan kurultay çağrısı imzalarının yeterli sayıya ulaştığı anda herkes için bağlayıcı olduğunu anlattı

10.45 | CHP'NİN AVUKATI: MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKARTILAMAZ



CHP avukatı Çağlar Çağlayan:

Maalesef CHP üzerindeki baskı o kadar yoğun bir hal halini almıştır ki il binamızın herhangi bir kabule bağlı olmayan yer değişikliği bildirimi dahi sicile işlenmemektedir. Ama Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi bu garabete dur demiştir. Tüm yargılama boyunca sadece sizin mahkemeniz özelinde tedbir istemi 9 kez reddedilmiştir.

Bu kararlardan biri istinaf edilmiş ancak henüz BAM’a gönderilmemiştir. Bu tedbir kararının neye mal olduğunu hukuk da siyaset de görmüştür. Zaten 2880 sayılı kanun yalnızca oylama anına ilişkin filleri kapsamaktadır. Genel sonuçlardan mutlak butlan sonucu çıkarılamaz.

10.38 | "SEÇİMLERİN İPTALİ İÇİN YETKİLİ YSK'DIR"

CHP avukatı Çağlar Çağlayan: YSK kongre seçimlerinde yetkilidir. Hem kongre kararları hem de partini gelecek faaliyetlerinin kongre bakımından incelenmesi hem de kongre seçimlerinin iptali bakımından YSK yetkilidir.

Suç organizasyonu ve suç örgütü tarifi iddianamede dahi yoktur. Davacıların hukuka elde edemediği sonucu hayal ürünüyle elde etmeye çalıştıkları ortadadır. Bu davaların açılmasındaki amacın partiyi kimin yöneteceğine mahkemenin karar vermesini sağlamak olduğunu söylemiştik.

Maalesef İstanbul 45. Asliye Hukuk mahkemesinin haksız tedbir kararı endişemizi haklı çıkarmıştır. Hem karar sonrasında kolluk marifetiyle il binasına girilmesi hem de polis ablukası hem de il binasına girilmesi bu davalarla herhangi bir kongreye ilişkin uyuşmazlığın sonuçlandırılıp kongre yapılması değil, kolluk gücüyle de olsa partinin başkaları tarafından yönetilmesini amaçlandığını göstermektedir.

10.25 | 'KILIÇDAROĞLU DÖNSÜN' TALEBİ

Savaş'ın avukatı, 4-5 Kasım tarihli kurultay sakatlandığı için kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile PM ve YDK üyelerinin dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını, Özel ve yönetiminin kararlarının yok hükmünde sayılmasını istedi

10.23 | DURUŞMADA GERGİN DİYALOGLAR: BEN DE SENİ ADAM YERİNE KOYMUYORUM

Poyraz, "Sen de partinin avukatı ol" diye tepki gösterip "Zaten seni kaale almıyoruz, adam yerine koyan mı var" dedi. Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen "ben de seni adam yerine koymuyorum" diyerek yanıt verdi.

10. 20 | DAVACILAR KARAR ÇIKANA KADAR ÖZEL VE YÖNETİM ÜYELERİ İÇİN TEDBİR KARARI İSTEDİ

Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen davanın esası hakkında karar verilinceye kadar kamu düzeninin korunması için mutlak butlanla sakatlanmış partinin Özgür Özel’in, MYK, PM ve YDK üyelerine tedbir atanmasını istedi

10.15 | DURUŞMADA GERGİN ANLAR: SENSİN KRİMİNAL

Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen bir kısım şüpheli için dava açıldığını, Özel ve milletvekilleri için de fezleke hazırlandığını iddia etti. CHP’li milletvekili Turan Taşkın Özer, tepki gösterdi. “Böyle bir beyan olur mu, sensin suç örgütü!” dedi. Kurultay sonucunu Özgür Özel lehine değiştirmek için kriminal faaliyetler gösterişlerini savundu. Özer, “Sensin kriminal” dedi.

**

Uğur Poyraz ise “kes, bu avukat suç işliyor” dedi. Hakime seslenerek, “Terbiyesizlik yok burada. Bu avukatı bu şekilde konuşturmazsınız, yoksa suç işlersiniz” dedi. Avukat ise yerleştirme iddialarını sıraladı. Özer, 'iddia’ dedi. Poyraz, "AKP’li gibi konuşma, üslubunu düzelt" dedi. “Bu usulsüzlükler neticesinde kurultay iradesi ihlal edilmiş, gerçek anlamda bir seçim gerçekleşmemiştir” dedi Savaş'ın avukatı.

10.11 | DAVACILAR KURULTAYIN MUTLAK BUTLANLA BATIL OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Davalı Lütfü Savaş’ın avukatı, bu mahkemenin görevli olmadığı yönündeki ilişkin YSK kararıyla yerinde olmadığının anlaşıldığını söyledi. İtirazların muteber olmadığını savunan avukat, CHP’nin 38. Olağan kurultayının kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeniyle mutlak butlanla batıl olduğunu iddia etti.

Savaş’ın avukatı, Ekrem İmamoğlu ve özel koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize bir şekilde oylamaya hile karıştırılarak, kurultay iradesinin ortadan kaldırıldığını ileri sürdü.

10.01 | 45. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEKİ DOSYA İSTENDİ

Avukat Sabri Ergül de müdahil olarak salonda. CHP İstanbul kongresiyle ilgili olarak 45. Asliye hukuk mahkemesindeki dava dosyasının istendiği görüldü. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nin UYAP'tan alındığı görüldü.

Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu ve Prof. Dr. Kemal Gözler tarafından hazırlanan hukuki görüşler davacı tarafından mahkemeye sunuldu. Ayrıca Prof. Dr. Adem Sözüer ve Dr. Volkan Aslan’ın hazırladığı hukuki görüş de dosyaya sunuldu.

09.56 | DURUŞMA GERGİN BAŞLADI

Duruşma başladı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz duruşma salonundan anlık olarak bilgileri aktarıyor. Salonun tıka basa olduğu ifade edildi. Hemen her şehirden CHP’li avukatlar var. Müdahil avukat Uğur Poyraz, duruşma salonunun küçük olduğunu savunarak, ya davanın usulden reddine karar verilmesini ya da daha büyük bir salonda görülmesi için ertelenmesini istedi. Hakim talebi dikkate almayıp duruşmayı açtı. Müdahillik talepleri tek tek tutanağa geçiriliyor

KILIÇDAROĞLU VE LÜTFÜ SAVAŞ DURUŞMAYA GELMEDİ

Kurultay davasını açan isimlerden Lütfü Savaş ve olası mutlak butlan kararında kayyum olarak atanacağı söylenen Kılıçdaroğlu'nun salona gelmediği ifade ediliyor. Öte yandan duruşma salonunun küçük olmasına tepki gösterildi.