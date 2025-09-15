İmamoğlu'ndan kurultay davası öncesi mesaj: Bu milleti hiç tanımamışlar

İmamoğlu'ndan kurultay davası öncesi mesaj: Bu milleti hiç tanımamışlar
Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kurultay davası öncesi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir mesaj paylaştı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurultay davası öncesinde cezaevinden mesaj yayımladı.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden hesabından yaptığı paylaşımda, dün Ankara’da düzenlenen mitingin görüntülerine yer verdi. İmamoğlu mesajında, "Bu kötülüğe dur demek için Ankara’da bir araya gelen yüzbinlere sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı bu şekilde:

“Demokrasinin ve hukuk devletinin en temel ilkelerini hiçe sayanlar bu güzel ülkeye en büyük kötülüğü yapanlardır. Muhalefeti masa başında dizayn edip, seçim kazanabileceklerini düşünenler, bu milleti hiç tanımamış olanlardır. Bu kötülüğe dur demek için Ankara’da bir araya gelen yüzbinlere sonsuz teşekkürler.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

