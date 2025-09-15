CHP’den bölünme senaryolarına tepki: Kabusları olacağız

CHP’den bölünme senaryolarına tepki: Kabusları olacağız
Ankara’da görülecek CHP’nin “kurultay iptali” davası, partide bölünme senaryolarını yeniden gündeme taşırken, CHP’li yetkililer ise bu iddialara sert tepki gösterdi.

CHP’liler, partilerinin değil ama iktidarın ilk seçimde bölüneceğini ve bunun kaçınılmaz olduğunu savundu.

Parti yönetimi, davaların gerçek hedefinin CHP’yi bölmek, iç huzurunu bozmak ve iktidar yürüyüşünü sekteye uğratmak olduğunu vurguladı.

Kurultay davası üzerinden CHP’de “bölünme” iddiaları yükselirken, parti yönetimi bu beklentileri ‘provokatif’ olarak nitelendirdi.

Yaşananları kamuoyu oluşturma çalışması olarak niteleyen parti yönetimi, bölünme senaryolarını “heves ve hayal kırıklığı üretme” gayesi olarak nitelendiriyor.

Cem Küçük bile usandı: Kurultay davası bitmeliCem Küçük bile usandı: Kurultay davası bitmeli

CHP’lilere göre, hem Meclis çoğunluğunu alacak olması hem de Cumhurbaşkanı adayının seçimlerde açık farkla kazanacağı beklentisi karşısında davaları açanların esas hedefi; içeride gerginlik çıkararak partiyi parçalamak.

CHP yönetimi bunun bir hukuki süreç olmadığını, asıl amaçlarının CHP’yi zayıflatmak, içeride bölünme görüntüsü vermek olduğunu söyledi.

Parti kurmayları, “Biz bölünme olacak diye heveslenenlerin ekmeğine ne yağ süreriz ne onların mutluluğunu sağlarız” dedi.

chppp.jpg

Ayrıca, CHP’liler “CHP birdir ve bir kalmaya devam edecektir. CHP’nin bölünmesinden kendilerini iktidar hevesine kaptıranların varacağı tek yer hayal kırıklığıdır” ifadelerini kullandı.

Parti kurmayları davayı açan taraflardan biri olarak iktidarı işaret ederken, “İlk seçimde alacakları yenilgi ile kaça bölüneceklerini bugün bürokrasi ve medyadaki kavgadan görmek mümkün” dedi.

Bir parti yöneticisi ise “Bizi CHP’den söküp atmak en büyük hayalleri olabilir, lakin CHP hayallerini gerçekleştirmek şöyle dursun, kabusları olmaya devam edecek” yorumunu yaptı.

