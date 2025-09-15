Cem Küçük bile usandı: Kurultay davası bitmeli

Türkiye'nin gözü kulağı aylardan beri bugüne çevrilmişti. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan dava bugün Ankara’da saat 10.00’da görülecek. CHP, mahkemeden butlan kararı çıkması halinde olağanüstü kurultay gününe kadar Genel Merkez’de nöbet tutacak.

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, bugün dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Küçük sürecin uzamasından duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Küçük, köşe yazısında, "Çıkacak karar nihai karar olsun. Kongre ve olağanüstü kurultay artık gündemden düşsün" ifadelerini kullandı.

Küçük, sürekli ertelenen davanın hem siyaseti hem de ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirterek, "Belirsizlik hâkim olması kötü bir şey. Piyasalar bundan olumsuz etkilenir" değerlendirmesinde bulundu.

Küçük'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Bugün CHP olağanüstü kurultay davası var. Karar çıkacak mı, siz bu yazıyı okuduğunuzda belli olacak. Şayet mutlak geçersizlik kararı çıkarsa borsa, dolar nasıl etkilenir? Son üç dört gündür herkes bana bunu soruyor. Hangi karar çıkarsa çıksın, umarım ekonomi çok etkilenmez.

CHP’de onlarca yolsuzluk ve rüşvet iddiası var. Onları konuşmak varken CHP’nin kurultay işlerini konuşmak iyi değil. Manavgat, İstanbul, Adana, ilçe belediyeleri ve daha onlarca yolsuzluk iddiası var. CHP bunların hiçbirine cevap vermiyor. Esas bunları konuşmak lazım.