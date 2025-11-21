SON DAKİKA| Böcek ailesi soruşturmasında otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Böcek ailesi soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan otel sahibi ve çalışanı tutuklandı.

Böcek ailesi soruşturmasında otel sahibi ve çalışanı tutuklandı.

Böcek ailesini konakladığı otelin sahibi ve çalışanı daha önce gözaltına alınmış ve 19 Kasım Çarşamba günü serbest bırakılmıştı.

Hakkında Ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan Otel sahibi H.O. İle otel çalışanı R.B. Hakkındaki karara itiraz edildi. Sulh Ceza Hakimliğince hem otel sahibi hem de otel çalışanı hakkında dün (20 Kasım) tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan otel sahibi ve çalışanı tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 10'a çıktı.

Böcek ailesi soruşturmasında belge skandalı! "Tahtakurusu için ilaçladık" demişlerdiBöcek ailesi soruşturmasında belge skandalı! "Tahtakurusu için ilaçladık" demişlerdi

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

En son 19 Kasım'da , İlaçlama Şirketi Sahibi Z.K, İlaçlama şirketinin sahibinin oğlu olan çalışan S.K, İlaçlamayı yapan ilaçlama şirketi çalışanı D.C,Otel Çalışanı M.M.U.D.C. tutuklanmıştı.

BİR AİLE YOK OLMUŞTU

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

