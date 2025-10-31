Son Dakika | Balıkesir’de deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 30 Ekim 2025 tarihinde saat 23.52’de kaydedildi.

Son dakika I İstanbul ve İzmir'de hissedilen deprem

MERKEZ ÜSSÜ YİNE SINDIRGI

Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, yerin 13.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı Balıkesir merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

SON DEPREMLER

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos günü yaşadığı 6.1'lik depremin ardından 27 Ekim akşamında saat 22.48'de yine 6.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin derinliği 5.99 kilometre dolarak ölçüldü. Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli gibi çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedildi.

3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığı depremde 19 kişi yaralandı.