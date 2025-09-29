Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün de aralarında bulunduğu 25 sanığın, "Kazova Tekstil üzerinden DHKP-C'ye finansman sağladıkları" iddiasıyla yargılandığı davada yeni bir duruşma görüldü. Mahkeme, tutuklu yargılanan sanıklardan ikisinin tahliyesine karar verdi.

Veli Ağbaba'dan Silivri'de sert sözler: FETÖ yargısından daha kötü

MAHKEME 2 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI VERDİ

Aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların durumunu değerlendirdi. Görülen duruşma sonunda, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 13 tutuklu sanıktan Abdullah Der ve Deniz Kutlu’nun tahliyelerine hükmetti. Bu kararla birlikte davada tutuklu sanık sayısı 11'e düştü.

NE OLMUŞTU

Dava, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturmaya dayanıyor. Başsavcılık, “DHKP-C terör örgütüne belediye ihaleleri üzerinden finansman sağlandığı” iddiası üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında yer aldığı ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.