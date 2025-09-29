Ataşehir eski Belediye Başkan Yardımcıları tahliye edildi

Ataşehir eski Belediye Başkan Yardımcıları tahliye edildi
Yayınlanma:
Son dakika haberi… Kazova Tekstil davasında aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 13 tutuklu sanıktan Abdullah Der ve Deniz Kutlu’nun tahliyelerine karar verildi

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün de aralarında bulunduğu 25 sanığın, "Kazova Tekstil üzerinden DHKP-C'ye finansman sağladıkları" iddiasıyla yargılandığı davada yeni bir duruşma görüldü. Mahkeme, tutuklu yargılanan sanıklardan ikisinin tahliyesine karar verdi.

Veli Ağbaba'dan Silivri'de sert sözler: FETÖ yargısından daha kötüVeli Ağbaba'dan Silivri'de sert sözler: FETÖ yargısından daha kötü

MAHKEME 2 SANIK İÇİN TAHLİYE KARARI VERDİ

Aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların durumunu değerlendirdi. Görülen duruşma sonunda, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 13 tutuklu sanıktan Abdullah Der ve Deniz Kutlu’nun tahliyelerine hükmetti. Bu kararla birlikte davada tutuklu sanık sayısı 11'e düştü.

NE OLMUŞTU

Dava, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturmaya dayanıyor. Başsavcılık, “DHKP-C terör örgütüne belediye ihaleleri üzerinden finansman sağlandığı” iddiası üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında yer aldığı ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
Güllü'nün patronundan şok iddia! "Görmemesi gereken bir şey gördü"
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Türkiye
Köy evinde aile vahşeti: Anne ve babasını katletti
Köy evinde aile vahşeti: Anne ve babasını katletti
Yozgat'ta feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı
Yozgat'ta feci trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı
Erdoğan ABD dönüşünde Kabine toplantısında!
Erdoğan ABD dönüşünde Kabine toplantısında!