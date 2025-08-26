Son dakika | Ankara'daki kılıçlı magandalar yakalandı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Altındağ'da trafikte bir aracın önünü kullandıkları araçla kesen ve şoföre bıçak, kılıçla saldıran 4 magandanın yakalandığını duyurdu.

Dün Ankara'nın Altındağ ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Karapürçek Mahallesi’nde trafikte çıkan tartışma, kan donduran bir saldırıya sahne oldu: İddiaya göre, trafikte iki araç arasında seyir halindeyken henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma büyüdü. Beyaz renkli aracın önünü kesen yeşil araçtan 4 kişi indi. Araçtan inenlerden birinin elinde bıçak, diğer ikisinin elinde ise kılıç olduğu görüldü.

11.jpg
Magandaların saldırı anı görüntülendi

YAŞLI SÜRÜCÜ KANLAR İÇERİSİNDE YERDE KALMIŞTI

Yaşlı sürücüye defalarca vurulan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Magandaların vahşi saldırılarının ardından sürücü kanlar içinde kaldı.

Olay yerine gelen ekipler yaşlı sürücüye hastaneye kaldırırken emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

ankaraaa.png

YERLİKAYA, MAGANDALARIN YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 magandanın tamamının yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

ankaradfsda.png

Yerlikaya ayrıca yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin de devam ettiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

GEREĞİ YAPILDI – ASFALT ZORBALARI

Sosyal medyada, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

