Son dakika | Ankara'daki kılıçlı magandalar yakalandı

Dün Ankara'nın Altındağ ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Karapürçek Mahallesi’nde trafikte çıkan tartışma, kan donduran bir saldırıya sahne oldu: İddiaya göre, trafikte iki araç arasında seyir halindeyken henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma büyüdü. Beyaz renkli aracın önünü kesen yeşil araçtan 4 kişi indi. Araçtan inenlerden birinin elinde bıçak, diğer ikisinin elinde ise kılıç olduğu görüldü.

Magandaların saldırı anı görüntülendi

YAŞLI SÜRÜCÜ KANLAR İÇERİSİNDE YERDE KALMIŞTI

Yaşlı sürücüye defalarca vurulan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Magandaların vahşi saldırılarının ardından sürücü kanlar içinde kaldı.

Olay yerine gelen ekipler yaşlı sürücüye hastaneye kaldırırken emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

YERLİKAYA, MAGANDALARIN YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 magandanın tamamının yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya ayrıca yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin de devam ettiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde: