Trafikte aracın önünü kestiler; bıçak ve kılıçla saldırdılar

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde trafikte çıkan tartışma, kan donduran bir saldırıya sahne oldu. Görüntüler, Ankara Trafik adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı.

İddiaya göre, seyir halindeyken henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma büyüdü. Beyaz renkli aracın önünü kesen yeşil araçtan 4 kişi indi. Araçtan inenlerden birinin elinde bıçak, diğer ikisinin elinde ise kılıç olduğu görüldü.

SALDIRGANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırganlar yaşlı sürücüye defalarca vurdu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülere yansıdı. Vahşi saldırı sonunda sürücü kanlar içinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.