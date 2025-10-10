Son dakika | Ankara’da eski eşini rehin alan saldırgan tutuklandı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen olayda, saldırgan bir süre önce boşandığı eşini takip etti ve Pursaklar Kaymakamlığı'ndan çıkan eski eşini elindeki tabanca ile kovalayarak yakaladı. Kadını boş bir araziye götüren saldırgan, eski eşini başına silah dayayarak rehin aldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken saldırgan, polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonucunda silahını bırakarak teslim oldu.

SEVK EDİLDİĞİ HAKİMLİKTE TUTUKLANDI!

Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şahıs, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski eşini tabancayla rehin alan şüpheli teslim oldu

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Öte yandan, saldırganın kadını başına dayadığı silahla rehin aldığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.