Son dakika | Ankara’da eski eşini rehin alan saldırgan tutuklandı

Son dakika | Ankara’da eski eşini rehin alan saldırgan tutuklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Ankara’da eski eşini başına silah dayayarak rehin alan saldırgan, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen olayda, saldırgan bir süre önce boşandığı eşini takip etti ve Pursaklar Kaymakamlığı'ndan çıkan eski eşini elindeki tabanca ile kovalayarak yakaladı. Kadını boş bir araziye götüren saldırgan, eski eşini başına silah dayayarak rehin aldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken saldırgan, polis ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonucunda silahını bırakarak teslim oldu.

ankarada-eski-esini-rehin-alan-supheli-956936-284192.jpg

SEVK EDİLDİĞİ HAKİMLİKTE TUTUKLANDI!

Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şahıs, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski eşini tabancayla rehin alan şüpheli teslim olduEski eşini tabancayla rehin alan şüpheli teslim oldu

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Öte yandan, saldırganın kadını başına dayadığı silahla rehin aldığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak:DHA

İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Türkiye
7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama
7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama
Elektrik zammına inanmayan AKP'liden dikkat çeken sözler: Emekliyim evim kira, zengin değilim ama Erdoğan dünyada bir tanedir
Elektrik zammına inanmayan AKP'liden dikkat çeken sözler: Emekliyim evim kira, zengin değilim ama Erdoğan dünyada bir tanedir
Gökan Zeybek: Kaybettikleri belediye için başvurmadıkları yol ve yöntem kalmamıştır
Gökan Zeybek: Kaybettikleri belediye için başvurmadıkları yol ve yöntem kalmamıştır