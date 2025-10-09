Eski eşini tabancayla rehin alan şüpheli teslim oldu

Pursaklar’da boş arazide eski eşini tabancayla rehin alan şüpheli, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabasının ardından silahını bırakarak teslim oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan şüpheli, boş arazide eski eşini tabancayla rehin aldı. Bir elinde silah bulunan, diğer eliyle kadını kolundan tutan şüpheliyi gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kadına silah doğrultan şüpheliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Yapılan görüşmelerin ardından şüpheli, silahını bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kadına silah doğrulttuğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

