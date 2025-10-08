Eski eşi ile yanındaki kişiyi bıçaklamıştı: Yakalanan saldırgan suç makinesi çıktı

Yayınlanma:
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Fatma Kuru (33) ve yanındaki Mehmet Ceyhun Turanlı’yı (44) bıçakla yaralayan Hüseyin Özbahçe (44), İzmir’de yakalanarak, Manisa’ya getirildi.

Olay, 5 Ekim Pazar günü saat 14.35 sıralarında İzmir-Ankara kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Manisa'da bir kişi eski eşi ve yanındaki kişiyi bıçakla yaraladıManisa'da bir kişi eski eşi ve yanındaki kişiyi bıçakla yaraladı

Hüseyin Özbahçe, eski eşi Fatma Kuru ve onun yanındaki Mehmet Ceyhun Turanlı ile karşılaştı. Kamyon şoförü Özbahçe, elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun Turanlı’ya saldırdı.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞE ALDIRIŞ ETMEDİ

Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçan Fatma Kuru’nun peşinden iş yerine girdi. Özbahçe, burada da Fatma Kuru’yu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sol koltuk altından ve sol kolundan yaralanan Fatma Kuru’nun sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde hayati tehlikesi sürerken, aynı hastaneye sevk edilen, omuz ve boyun kısmından yaralanan Mehmet Ceyhun Turanlı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

KAÇAN SALDIRGAN İZMİR’DE YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçan Hüseyin Özbahçe’yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin kullandığı kamyon İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki bir gıda fabrikasında terk edilmiş halde bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü ortak çalışmada, şüphelinin Kemalpaşa ilçesi Nazarköy’deki ormanlık alanda saklandığı ve zaman zaman köy merkezine indiği öğrenildi. 3 günlük çalışmanın ardından şüpheli saat 19.45 sıralarında Nazarköy’de suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolü ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Hakkında 7 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan Hüseyin Özbahçe, yarın ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan adliyeye sevk edilecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

