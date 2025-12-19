Poni'nin velayeti belli oldu

Poni'nin velayeti belli oldu
Yayınlanma:
İstanbul'da bir aile mahkemesi boşanma davasında çiftin köpekleri Poni için velayet kararını verdi. Karara göre Poni hafta içi babada hafta sonu annede kalacak.

Son yıllarda artış gösteren boşanma davalarında en sıkıntılı durumlardan birisi de çocukların velayeti konusu. Geçtiğimiz ay bir çiftin anlaşmalı boşanmasında protokol gereği olarak iki kedinin velayeti davalı kadına verilmiş, davacı erkeğin ise üç ayda bir 10 bin liralık bakım masrafı ödemesine hükmedilmişti.

PONİ'NİN VELAYETİ BELLİ OLDU

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Ü.G. isimli bir erkek anlaşmalı boşanma protokolünün ardından 'Poni'nin velayetinin' kendisine verilmesini talep etti. Boşanma davalarındaki evcil hayvanlara ilişkin bir maddeye yer verildi. Ü.G. protokol gereği köpeğin kendisinde kalacağını, hafta sonları da eşinde kalacağını söyledi.

Ü.G. ayrıca Poni'nin yine protokol gereği bakım masraflarının kendisinin karşılayacağını, hayvanın olağanüstü ve öngörülemeyen değişikliklerde giderlerin de boşandığı eşi E.G. ile ortak şekilde karşılayacağını kaydetti.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme Ü.G. ile E.G.'yi anlaşmalı bir şekilde boşadı. Poni'nin velayetini Ü.G.'ye veren mahkeme köpeğin hafta sonları E.G.'de kalmasına hükmetti. Mahkeme protokol gereği masrafların erkek tarafından karşılanacağını, olağanüstü ve beklenmeyen masraflarda ortak şekilde giderlerin paylaşılmasına hükmetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Yaşam
Soruları yanıtlamaktan sıkılan AI, 2026’da patron oluyor
Soruları yanıtlamaktan sıkılan AI, 2026’da patron oluyor
Çamaşır makineniz dönmüyorsa hemen tamirci çağırmayın: Bu yöntemle paranız cebinizde kalacak
Çamaşır makineniz dönmüyorsa hemen tamirci çağırmayın: Bu yöntemle paranız cebinizde kalacak