Poni'nin velayeti belli oldu

Son yıllarda artış gösteren boşanma davalarında en sıkıntılı durumlardan birisi de çocukların velayeti konusu. Geçtiğimiz ay bir çiftin anlaşmalı boşanmasında protokol gereği olarak iki kedinin velayeti davalı kadına verilmiş, davacı erkeğin ise üç ayda bir 10 bin liralık bakım masrafı ödemesine hükmedilmişti.

PONİ'NİN VELAYETİ BELLİ OLDU

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Ü.G. isimli bir erkek anlaşmalı boşanma protokolünün ardından 'Poni'nin velayetinin' kendisine verilmesini talep etti. Boşanma davalarındaki evcil hayvanlara ilişkin bir maddeye yer verildi. Ü.G. protokol gereği köpeğin kendisinde kalacağını, hafta sonları da eşinde kalacağını söyledi.

Ü.G. ayrıca Poni'nin yine protokol gereği bakım masraflarının kendisinin karşılayacağını, hayvanın olağanüstü ve öngörülemeyen değişikliklerde giderlerin de boşandığı eşi E.G. ile ortak şekilde karşılayacağını kaydetti.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme Ü.G. ile E.G.'yi anlaşmalı bir şekilde boşadı. Poni'nin velayetini Ü.G.'ye veren mahkeme köpeğin hafta sonları E.G.'de kalmasına hükmetti. Mahkeme protokol gereği masrafların erkek tarafından karşılanacağını, olağanüstü ve beklenmeyen masraflarda ortak şekilde giderlerin paylaşılmasına hükmetti.