32 yaşındaki kadın öldürüldü: Eşi 'Kazayla oldu' dedi

İzmir'in Urla ilçesine T.A. isimli erkek tarafından ateşlenen tüfekten çıkan kurşunlar eşi Burçin Razak Akyürek'e isabet etti. 32 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan erkeğin tüfeği kazayla ateşlediğini önü sürdüğü öğrenildi.

ATEŞLENEN SİLAHTAN ÇIKAN KURŞUNLAR KADINA İSABET ETTİ

Öğle saatlerinde Kuşçular Mahallesi Önen Koyu'nda iddiaya göre, T.A.'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu, yanında bulunan eşi Burçin Razak Akyürek yaralandı.

32 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akyürek’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN ADAM 'KAZAYLA OLDU' DEDİ

T.A. ise gözaltına alındı. T.A. ilk ifadesinde tüfeği kazayla ateşlediğini ve fişeğin araç içerisinden geçerek araç dışında bulunan eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.