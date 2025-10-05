Manisa'da korkunç olay: Kucağında bebeği olan eski eşini defalarca bıçakladı

Yayınlanma:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda eski eşiyle karşılaşan Hüseyin Ö., istasyonun marketine kadar kovalayarak kasada yakaldığı Fatma K.'yı (34) defalarca bıçakladı. O esnada markette olanların, eski eşinin kucağında çocuğu olmasına aldırış etmeyen şahsa müdahale etmemesi tepki topladı.

Akaryakıt istasyonunda kucağında bebeği olan eski eşini herkesin önünde defalarca bıçakladı

İzmir-Ankara kara yolundaki akaryakıt istasyonunda, saat 14.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, Hüseyin Ö., eski eşi Fatma K. ve onun yanındaki Mehmet Ceyhun T. ile karşılaştı.

eski-esi-ile-onun-yanindaki-kisiyi-bicak-948786-281716.jpg

KUCAĞINDAKİ BEBEĞE ALDIRIŞ ETMEDEN BIÇAKLADI

Kamyon şoförü Hüseyin Ö., elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.’ye saldırdı. Ardından Hüseyin Ö. kucağındaki bebeğiyle markete kaçan Fatma K.’nin peşinden iş yerine gitti. Fatma K.’yI da burada yakalayan Hüseyin Ö. bıçakladı.

eski-esi-ile-onun-yanindaki-kisiyi-bicak-948785-281716.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

eski-esi-ile-onun-yanindaki-kisiyi-bicak-948784-281716.jpg

O ANLAR KAMERADA

Hüseyin Ö.’nün eski eşi Fatma K.’yı kucağındaki bebeğiyle birlikte markette bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bu sırada markettekilerin yaşadığı panik de kameralara yansıdı. Market içerisindeki bir kişinin, saldırgana müdahale etmek için kasanın üzerindeki ürünleri fırlattığı görüldü.

Hüseyin Ö.’nün olayın ardından kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı. Hüseyin Ö.'yü yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

