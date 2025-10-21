Son Dakika | Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
"SALDIRI NİTELİĞİNDE"
Tunç bu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır
Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir
Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez
Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır"
BAŞARIR BU İFADELERİ KULLANMIŞTI
CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Silivri’de" ifadelerini kullandı.
Başarır'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:
"Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da, beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Biz kazanacağı hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi"
Kaynak:ANKA Haber Ajansı