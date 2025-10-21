Son Dakika | Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Şamil Tayyar kendini kaybetti! 'Artık eylem vakti' diyerek CHP'li Başarır'ı hedef aldı

Tunç bu ifadeleri kullandı:

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Silivri’de" ifadelerini kullandı.

Başarır'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da, beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Biz kazanacağı hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi"