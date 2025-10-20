Şamil Tayyar kendini kaybetti! 'Artık eylem vakti' diyerek CHP'li Başarır'ı hedef aldı

Yayınlanma:
Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, partisine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a müdahale edilmesi yönünde çağrı yaptı.

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Silivri’de" diyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini belirterek AKP'ye çağrı yaptı.

ALİ MAHİR BAŞARIR'IN İFADELERİNE AKP'Lİ TAYYAR'DAN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Silivri’de" ifadelerini kullandı. Başarır konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

  • "Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da, beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Biz kazanacağı hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi"

CHP'Lİ VEKİLE MÜDAHALE EDİLMESİNİ İSTEDİ

Başarır'ın "Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da, beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de" ifadeleri eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'ın tepkisine neden oldu.

Sosyal medya hesabından Başarır'a tepki gösteren Tayyar, AKP'ye CHP Grup Başkanvekili'nin dokunulmazlığının kaldırılması için çağrıda bulundu.

AKP'li isimlerin Başarır'a yönelik tepkilerinin yetersiz olduğunu ifade eden Tayyar, "Artık eylem vakti" diyerek şu ifadeleri kullandı:

  • "Ali Mahir Başarır isimli müptezelin, kifayetsiz muhterisin cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretleri, bir değil, iki değil. Sürekli hakaret ediyor. Sadece cumhurbaşkanımıza değil, amok koşucusu gibi sağa sola herkese saldırıyor. Cinnet halinde. Söylenecek söz çok ama israf olur."
  • "Ayrıca, asıl suç AK Partinin. Onca hakaretine rağmen dokunulmazlığını kaldırıp yargıya teslim etmiyor. Kusura bakmayın, yargı yolunu açmazsanız, dokunulmazlığı hakaret kalkanı gibi kullanır, siz de laf yetiştirirsiniz. Artık eylem vakti."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

