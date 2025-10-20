AKP Tanıtım ve Propaganda Başkanı seviye sınırlarını aştı: Hoşşt!

CHP, Türkiye genelinde il ve ilçe kongrelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 39. Olağan Bursa İl Kongresi düzenlendi. Bu kapsamda 39. Olağan Bursa İl Kongresi, Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongreye, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da katıldı. Başarır, kürsüde Bursa delegelerine hitap ederken iktidara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert ifadeler kullandı.

"İLK SEÇİMLERDE CUMHURBAŞKANI SİLİVRİ'DE"

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Silivri’de." ifadelerini kullandı. Başarır konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da, beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Biz kazanacağı hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi

AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: HOŞŞT!

Bu anların sosyal medyada gündem olmasının ardından AKP'nin tanıtım ve propagandadan sorumlu genel başkan yardımcı Faruk Acar, 'hoşt' ifadelerini kullandı.

Acar'ın kullandığı sözler sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki ile karşılandı.