Son Dakika | Aleyna Tilki'nin avukatından ilk açıklama

Yayınlanma:
Son dakika... Gözaltına alınan Şarkıcı Aleyna Tilki'nin avukatı ilk açıklamasını yaptı. Avukat Ayşegül Mermer, "Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır" dedi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Şarkıcı Aleyna Tilki, Oyuncu İrem Sak, Sosyal Medya Fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Yusuf Güney ve Melisa Döngel ise adreslerinde bulunamadı.

SUBAŞI İÇİN YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında yurt dışında oldukları tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı verildi.

Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!

TİLKİ'NİN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Aleyna Tilki’nin avukatı Ayşegül Mermer, İl Jandarma Komutanlığı önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Mermer, şunları ifade etti:

"Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şu an için size verebileceğim başka bir teyitli ve resmi bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgiler sizlere verilecektir ve kamuoyunu aydınlatmak ve masumiyet karinesini korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

