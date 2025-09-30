Son dakika | Aksaray'da feci kaza: 2 şehit, 1 ölü

Kaza, Ankara - Niğde otoyolunun Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 34 FD 8096 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde önünde ilerleyen 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da ağır hasar oluştu.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak yaralılara müdahale etmeye başladı.

ACI BİLANÇO: İKİ ŞEHİT, BİR VEFAT

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, jandarma aracında bulunan askeri personelden birinin kaza anında şehit olduğu tespit edildi. Minibüste bulunan bir kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan bir diğer askeri personel ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hızla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak ağır yaralı asker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

"OLAYLA İLGİLİ ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMAMIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazanın ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek yaralılar hakkında bilgi aldı. Hastanede önünde açıklama yapan Kumbuzoğlu, "Hepimizi derinden üzen, elim bir trafik kazası yaşadık. Olay, bu sabah Ankara-Niğde otobanı Ortaköy mevkisinde sabah 07.00 sularında meydana gelmiştir. Jandarma ekiplerimiz emniyet şeridinde rutin kontrollerini yaparken, bir minibüsün arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. 1 vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. 2'sinin durumu ağır, 1'nin durumu normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmamız devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgiler bilahare sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Kimlik belirleme çalışmalarımız da devam etmektedir" dedi.