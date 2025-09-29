Manisa'da zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa-Akhisar kara yolu Karaağaçlı Mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir tır, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Tır, 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın ardından duran tırın dorsesine, Mehmet Semet yönetimindeki 45 AVV 892 plakalı otomobil çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Semet’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada, Semet’in eşi Füsun Semet ile bir başka kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Füsun Semet’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen diğer araçlardaki kişilerin kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.