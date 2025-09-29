Manisa'da zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde tırın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa-Akhisar kara yolu Karaağaçlı Mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir tır, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Tır, 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın ardından duran tırın dorsesine, Mehmet Semet yönetimindeki 45 AVV 892 plakalı otomobil çarptı.

1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti: Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti: Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Semet’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

manisa-1-002.jpg

Kazada, Semet’in eşi Füsun Semet ile bir başka kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Füsun Semet’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen diğer araçlardaki kişilerin kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Türkiye
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik çilesi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik çilesi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!
Edirne'de mera kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
Edirne'de mera kavgası kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
Kayseri’de dev operasyon: 11 kişi cezaevine gönderildi
Kayseri’de dev operasyon: 11 kişi cezaevine gönderildi