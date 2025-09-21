Son dakika | AKP Bayrampaşa için mahkemeye gidiyor

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine vekil seçmek için yapılan oylamalarda sonuç alınamamıştı. Dört tur süren oylamaların sonuncusunda adayların 18'er oy almasıyla ortaya çıkan eşitlik durumu üzerine, yasal prosedür gereği başkan vekili kura çekimi ile belirlenmişti. Yapılan kura çekimi neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı İbrahim Kahraman, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti.

AKP kanadı, kura sonucunu ve seçim sürecini yargıya taşıma kararı aldı. Partinin itirazının merkezinde, oylama turlarında "usule aykırı" olduğu gerekçesiyle geçersiz kabul edilen oy pusulaları yer alıyor. AKP, geçersiz sayılan oyların kendi adaylarına ait olduğunu ve bu oyların geçerli kabul edilmesi durumunda sonucun lehlerine olacağını savunuyor.

Bu gerekçelerle AKP'nin, seçimin iptali talebiyle ilgili yasal başvuruyu önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.