Son dakika | Akademisyen Emrah Gülsunar’a ilk duruşmada tahliye kararı!

Sosyal medyada paylaştığı bir anket nedeniyle hedef alınan Emrah Gülsunar, 13 Ekim günü tutuklanmıştı. Gelişmeyi, Gülsunar'ın avukatı Hasan Sınar, "Değerli dostum ve müvekkilim Emrah Gülsunar az önce tutuklandı" ifadeleriyle paylaşmıştı.

11 Ekim günü sosyal medya hesabından "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek. - Meşrudur-Değildir" şeklinde bir anket paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan Gülsunar, bugün İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE KARARI!

Sosyal medya hesabından açtığı anket gerekçesiyle “Suç işlemeye alenen tahrik” iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıkan akademisyen Emrah Gülsunar hakkında tahliye kararı verildi.

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı: Emrah Gülsunar cezaevinde yerde yatıyor

MYANMAR VE VENEZUELA GİBİ ÜLKELERİ KASTETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ!

Emrah Gülsunar, anket paylaşımının ardından "Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Gülsunar, çıkarıldığı hakimlikte yaptığı savunmada, paylaşımında 'diktatöryal yönetimle' Kuzey Kore, Myanmar ve Venezuela gibi ülkeleri kast ettiğini ifade etmiş ve "Türkiye'de asgari düzeyde de olsa serbest seçimler yapılmaktadır, diktatörlükten bahsedilemez" paylaşımını hatırlatmıştı.