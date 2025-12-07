Son dakika | Adli emanet soygununda 10 gözaltı

Son dakika | Adli emanet soygununda 10 gözaltı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanet soygununda 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında emanet bürosunda görevli firari zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın kayınpederi ile kayınvalidesi de var.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda soygun skandalı soruşturması devam ediyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı bürodaki skandal, görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediğinin fark edilmesi ile ortaya çıkmıştı.

Adli emanetten çalınan altınların görüntüsü ortaya çıktıAdli emanetten çalınan altınların görüntüsü ortaya çıktı

Anahtarları emanet memuru Kemal Demir'de bulunan kasalar açıldığında, kasaların tamamen boş olduğu, yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün yerinde olmadığı ortaya çıktı.

adli-emanet.webp

17 ADRESE ŞAFAK BASKINI

Skandala ilişkin yürütülen soruşturmada bugün yeni bir operasyon düzenlendi.

Adli emanet vurgununda tarih detayı! Özellikle o günü seçmişAdli emanet vurgununda tarih detayı! Özellikle o günü seçmiş

17 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda, Erdal Timurtaş’ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi, çalınan altınların yüklendiği araçta kamera görüntüleriyle tespit edilen bir şüpheli ve çalınan altınlardan bir kısmını almak için gelen bir diğer şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Türkiye
Bilal Erdoğan babasına övgüler dizip TÜSİAD'ı hedef aldı: Tayyip Erdoğan'ın kıymetini...
Bilal Erdoğan babasına övgüler dizip TÜSİAD'ı hedef aldı: Tayyip Erdoğan'ın kıymetini...
Aşırı yağışlar için AKOM'da kriz masası kuruldu
Aşırı yağışlar için AKOM'da kriz masası kuruldu