Son dakika | Adli emanet soygununda 10 gözaltı

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda soygun skandalı soruşturması devam ediyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı bürodaki skandal, görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediğinin fark edilmesi ile ortaya çıkmıştı.

Adli emanetten çalınan altınların görüntüsü ortaya çıktı

Anahtarları emanet memuru Kemal Demir'de bulunan kasalar açıldığında, kasaların tamamen boş olduğu, yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün yerinde olmadığı ortaya çıktı.

17 ADRESE ŞAFAK BASKINI

Skandala ilişkin yürütülen soruşturmada bugün yeni bir operasyon düzenlendi.

Adli emanet vurgununda tarih detayı! Özellikle o günü seçmiş

17 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda, Erdal Timurtaş’ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi, çalınan altınların yüklendiği araçta kamera görüntüleriyle tespit edilen bir şüpheli ve çalınan altınlardan bir kısmını almak için gelen bir diğer şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.