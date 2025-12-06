Adli emanetten çalınan altınların görüntüsü ortaya çıktı

Adli emanetten çalınan altınların görüntüsü ortaya çıktı
Yayınlanma:
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygun gündeme bomba gibi düşmüş, soygunun Yenidoğan soruşturmasıyla tanınan savcı Yavuz Engin'in ani denetimi ile tespit edildği öğrenilmişti. Bakanlığı da harekete geçiren adli emanetten çalınan altınların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosundan çalınan 75 kilogramlık altın ve gümüş soygununda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

adliye.jpg

Soygunun adli emanet bürosundan sorumlu ve Yenidoğan soruşturmasıyla tanınan savcı Yavuz Engin'in ani denetimiyle tespit edildiği öğrenilmişti. Soygunu yapan adliye personeli firari Erdal Timurtaş'ın 13 Kasım gününü özellikle seçtiği Milli Savunma Bakanlığına üç ayda bir yapılan silah teslim gününü soygunu perdelemek için kullandığı belirlenmişti.

buyukcekmece-adliyesi-soygunu-bir-memur-tutuklandi-idn5hqek.jpg

Güvenlik kamerası kayıtlarında Erdal Timurtaş’ın, çalınan ziynet eşyalarını market arabasıyla taşıdığı siyah poşetler içinde kimsenin dikkatini çekmeden adliye otoparkındaki aracına yüklediği görülürken bir gelişme daha yaşandı.

ADLİ EMANETTEN ÇALINAN ALTINLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soyguna ilişkin yeni görüntüler bulunurken adli emanet odasındaki kasanın içinden çalındığı belirtilen altınların görüntüleri şu şekilde paylaşıldı:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

