Adli emanetten çalınan altınların görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosundan çalınan 75 kilogramlık altın ve gümüş soygununda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Soygunun adli emanet bürosundan sorumlu ve Yenidoğan soruşturmasıyla tanınan savcı Yavuz Engin'in ani denetimiyle tespit edildiği öğrenilmişti. Soygunu yapan adliye personeli firari Erdal Timurtaş'ın 13 Kasım gününü özellikle seçtiği Milli Savunma Bakanlığına üç ayda bir yapılan silah teslim gününü soygunu perdelemek için kullandığı belirlenmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Erdal Timurtaş’ın, çalınan ziynet eşyalarını market arabasıyla taşıdığı siyah poşetler içinde kimsenin dikkatini çekmeden adliye otoparkındaki aracına yüklediği görülürken bir gelişme daha yaşandı.

ADLİ EMANETTEN ÇALINAN ALTINLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soyguna ilişkin yeni görüntüler bulunurken adli emanet odasındaki kasanın içinden çalındığı belirtilen altınların görüntüleri şu şekilde paylaşıldı: