Adli emanet vurgununda tarih detayı! Özellikle o günü seçmiş

Yayınlanma:
İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet bürosundan çalınan ve değeri 145 milyon lirayı geçen 75 kilogramlık altın ve gümüş soygununa ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlının soygun için seçtiği 13 Kasım gününün tesadüf olmadığı öğrenildi.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosundan çalınan 75 kilogramlık altın ve gümüş soygununda yeni detaylar ortaya çıktı. Adli emanet bürosundan sorumlu ve Yenidoğan soruşturmasıyla tanınan savcı Yavuz Engin'in, 1 Aralık'ta yıllık izin dönüşü yaptığı anlık denetimde kasaları açtırmasıyla olayın ortaya çıktığı öğrenildi. Ayrıca zanlının soygun için seçtiği 13 Kasım gününün tesadüf olmadığı ortaya çıktı.

Kasaların boş olduğunu gören Savcı Engin'in talimatıyla başlatılan soruşturmada, emanet memuru Kemal D. tutuklandı. Soygunu gerçekleştirdiği belirlenen, adliyede hizmetli memur olarak çalışan ve ailesiyle İngiltere'ye kaçan Erdal Timurtaş hakkında ise kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunuldu.

SOYGUN GÜNÜNÜ BİLEREK SEÇMİŞ

Milliyet'in haberine göre, zanlının soygun için seçtiği 13 Kasım gününün sıradan bir gün olmadığı belirlendi. O günün, Milli Savunma Bakanlığına üç ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu ve zanlının bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı iddia edildi.

Emanet odasında çift anahtar sistemi bulunduğu, bir anahtarın tutuklanan memur Kemal D.'de, diğer anahtarın ise iddiaya göre firari Erdal Timurtaş'ta olduğu belirtildi. Odada iki ayda bir denetim yapıldığı, ancak son denetimin 2 Ekim'de yapıldığı öğrenildi. Çalınan ziynet eşyalarının büyük ölçüde geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyon kapsamında alınan deliller olduğu ifade edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Erdal Timurtaş’ın, çalınan ziynet eşyalarını market arabasıyla taşıdığı siyah poşetler içinde kimsenin dikkatini çekmeden adliye otoparkındaki aracına yüklediği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan HSK, Büyükçekmece Adliyesi'nde müfettişler görevlendirirken, Savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma açıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

