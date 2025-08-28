7'nci komisyon toplantısı sona erdi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7'nci toplantısı sona erdi. 10 eski meclis başkanının dinlendiği toplantı 4 saat 45 dakika sürdü. Toplantının ardından konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş sonraki toplantılarda iş dünyası temsilcileri, memur sendikası temsilcileri ve konuyla ilgili çalışan akademisyenlerin davet edileceğini söyledi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nın önceki TBMM başkanlarının dinlenileceği yedinci toplantısı bugün gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapılan toplantı 4 saat 45 dakika sürdü.

Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Kurtulmuş, sonraki toplantılarda iş dünyası temsilcileri, memur sendikası temsilcileri ve komisyon kapsamındaki alanla ilgili çalışan akademisyenlerin konuk edileceğini söyledi.

TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen komisyonun 7'nci toplantısına eski TBMM başkanları katılım gösterdi.

İki oturumda gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde eski TBMM başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin söz aldı. Toplantının ikinci oturumunda ise eski TBMM başkanları Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop konuştu.

ESKİ MECLİS BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

Komisyonun toplantısının açılışında konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Her birisi hem yasama faaliyetleri bakımından hem de siyasi çalışmalar açısından engin tecrübelere sahip olan, Türkiye'nin hem demokrasi tecrübesini hem de Türkiye'nin temel meselelerini hayatları boyunca fevkalade yakinen takip etmiş ve çözüm üretmek için gayret sarf etmiş olan bütün Meclis başkanlarımıza, komisyonumuzun bu davetini kabul ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç'tan komisyonda flaş çıkış: Umut Hakkı uygulanmalı!Bülent Arınç'tan komisyonda flaş çıkış: Umut Hakkı uygulanmalı!

‘Terörsüz Türkiye’ komisyonunda işler sarpa saracak‘Terörsüz Türkiye’ komisyonunda işler sarpa saracak

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

