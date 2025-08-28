Bülent Arınç'tan komisyonda flaş çıkış: Umut Hakkı uygulanmalı!
Meclis’te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” çalışmalarına devam ediyor. Komisyonun 7’nci toplantısı bugün saat 11.00’de başladı.
Toplantının ilk oturumunda Meclis’in eski başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin dinlenecek.
2’nci oturumda ise Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop komisyonda görüşlerini aktaracağı belirtildi.
"SAĞA SOLA BAKILMAMALI KOMİSYON BU ADIMLARI CESARETLE ATMALI"
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yönettiği komisyon toplantısında, Bülent Arınç 'Umut Hakkı' tartılmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Arınç, " AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamalıyız. İfade özgürlüğünün güçlendirilmesi gerekiyor. Adil bir infaz düzenlemesi yapılmalı. Umut Hakkı uygulanmalı, genel af zaruri ihtiyaçtır. KHK'yla ihraç edilenler büyük ızdırap yaşıyor. Beraat edenler görevini yapamıyor. Hukuk içinde kalmak şartıyla yeni düzenlemeler yapılmalı. Sağa sola bakılmamalı, komisyon bu adımları cesaretle atmalı" ifadelerini kullandı.