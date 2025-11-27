Son dakika | 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuluyor

Bakan Tunç, kamuoyunun merakla beklediği yeni yargı paketine ilişkin sürecin tamamlandığını belirterek, paketin içeriğini ve amacını şu sözlerle anlattı:

"Bu paket 11. paket. Yaklaşık 40’a yakın maddeden oluşacak, 38 maddeden oluşan bir kanun teklifi milletvekillerimiz tarafından hazırlandı. Bizler de Mevzuat Genel Müdürlüğümüz olarak teknik destek sağladık. Uygulamadan gelen talepleri milletvekillerimize aktardık."

Paketin bugün AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanacağını belirten Tunç, düzenlemenin hedefi hakkında, "Burada özellikle toplumsal huzur ve güvenin daha da tahkim edilmesine yönelik önemli düzenlemeleri ihtiva edecek" ifadelerini kullandı.

"BİLİŞİM SUÇLARINDA YARGIYA ÖNEMLİ YETKİLER VERİLİYOR"

Teknolojinin gelişimiyle ortaya çıkan yeni suç tiplerine karşı pakette ciddi önlemler olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Bilişim suçlarıyla mücadele, teknolojinin gelişmesi ve internet yoluyla işlenen suçlar, yine bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarından kaynaklanan mağduriyetleri gidermek, mobil hatlar yoluyla ortaya çıkan dolandırıcılık suçlarını önlemeye yönelik düzenlemeler olacak" dedi.

Tunç, bu suçlarla mücadele yöntemini ise şu sözlerle detaylandırdı:

"Burada özellikle bilişim suçları bakımından gerek bilişim yoluyla dolandırıcılığın önlenmesi ve soruşturma açıldığında özellikle hızlı bir şekilde tedbir kararları verilmesi ve hesapların askıya alınması noktasında yargıya önemli yetkiler veren, bankalara önemli sorumluluklar getiren, ödeme kuruluşlarına önemli sorumluluklar getiren düzenleme ihtiyaçları vardı."

"SEVİNÇ GÜNLERİMİZİ MATEME DÖNÜŞTÜREN FİİLLERE KARŞI TEDBİRLER VAR"

Bakan Tunç, paketin toplum güvenliğini tehdit eden sokak suçlarına yönelik de caydırıcı unsurlar barındırdığını belirterek, "Meskun mahalde silah atma sürekli tartışılan konulardan birisi. Özellikle bu konudaki caydırıcılığı artırmak ve herkesin mutlu olacağı günlerde; düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada sevinç günlerimizi maalesef mateme dönüştüren fiiller oldu. Bunlarla ilgili alınacak tedbirleri de yine Sayın Güler kamuoyuyla paylaşacaktır" şeklinde konuştu.

Trafik magandalığına da değinen Tunç, "Yine özellikle trafik suçları; bunun yanı sıra suç teşkil eden, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmesi gereken hususlarla ilgili trafikte yol kesme ve bu konudaki caydırıcılığı artırmaya yönelik düzenlemeler de var" ifadelerini kullandı.

"KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Panelin ana gündem maddesi olan kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki duruşlarını yineleyen Adalet Bakanı, "Kadının şiddetin önlenmesi konusunda kararlıyız. Bu konuda çok önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Kadına yönelik işlenen suçlarda Türk Ceza Kanunumuzda ağırlaştırıcı sebep olarak sayılması, yine caydırıcılığı artırmak bakımından kadınlara yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklama sebebi olması, yine ısrarlı takip eyleminin müstakil bir suç haline getirilmesi gibi önemli düzenlemeleri önceki yıllarda hayata geçirmiştik" dedi.

Bakan Tunç, hedeflerini ise, "Bundan sonra da neler yapılabilir? Özellikle kadınlarımızın adli süreçlerde mağdur edilmemesi, çocukların üstün yararının korunması bakımından sürekli mevzuatımızı da geliştirmek, uygulamamızı da güçlendirmek gerekiyor" sözleriyle açıkladı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KOMİSYON RAPORU BEKLENİYOR"

Gazetecilerin yargı paketlerinin "Terörsüz Türkiye" süreciyle bağlantısını sorması üzerine Bakan Tunç, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tabii burada özellikle Terörsüz Türkiye sürecini önemsiyoruz. Türkiye için hayati bir önemde olan bir konu. 41 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde engel olan ve binlerce şehit vermemize neden olan, büyük acılar yaşadığımız terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz."

Sürecin işleyişine dair bilgi veren Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu o sağlam irade, Sayın Devlet Bahçeli'nin açtığı o grupta yaptığı konuşma ve bu anlamda ilerleyen süreç ve terör örgütünün feshiyle beraber, silahların yakılmasıyla beraber gelinen nokta ve sonrasında meclisimizde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuyla önemli bir aşama kaydettik" dedi.

Tunç, atılacak hukuki adımlar için komisyon raporunu işaret ederek, "Tabii gelinen noktada şu anda komisyonun bir rapor hazırlama süreci var... Bu kapsamlı rapor içerisinde atılması gereken hukuki adımlarla ilgili hangi adımlar atılabilir, bunlar raporda ortaya konulduktan sonra ilerleyen süreçte gündeme gelecek hususlar. Rapor sonrasında, özellikle milletvekillerimizin çizeceği yol haritası sürecinde gerekli olan adımlar elbette ki bu süreçle ilgili olarak da atılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"COVİD DÜZENLEMESİ BİR AF DEĞİLDİR"

Kamuoyunda "Covid izni" olarak bilinen düzenleme beklentilerine ve bunun bir af olup olmadığı tartışmalarına da değinen Tunç, şu net ifadeleri kullandı: "Yalnız burada bir af söz konusu değil. Yani Covid düzenlemesi bir af değildir. Burada Covid nedeniyle 3 yıl denetimli serbestlik hakkından yararlananların, suç tarihi itibarıyla yararlananlardan daha önce suç işlediği ve yargılama uzun sürdüğü için buradaki bir eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesidir."

Bakan Tunç, kararın yasama organında olduğunu belirterek, "Bu konuda takdir meclisimizin. Yani bu paket içerisinde yer alıp almayacağıyla ilgili açıklamayı Grup Başkanımız yapacaktır" dedi.

"BÖCEK AİLESİ'NİN ÖLÜM NEDENİ İLAÇLAMA KAYNAKLI ZEHİRLENME"

İstanbul'da kaldıkları otelde hayatını kaybeden gurbetçi Böcek ailesiyle ilgili soruşturmadaki son durumu paylaşan Bakan Tunç, Adli Tıp raporunun çıktığını duyurdu. Tunç, "Böcek Ailesi ile ilgili olarak hepimizi gerçekten derinden üzdü... Zehirlenmenin sebebinin Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu tarafından dün gece açıklandı. Orada özellikle oteldeki ilaçlamadan kaynaklandığı yönünde konu ağırlık kazanıyor. Ve oradaki ilaçlamadan zehirlendiğine yönelik Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun raporu var" açıklamasını yaptı.

Sorumluların tutuklandığını belirten Tunç, "Bu kapsamda da hem otel sahipleri, otel çalışanları ve ilaçlamayı yapan firmanın yetkilileriyle ilgili tutuklama kararları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi... Bu konuda kimler sorumluysa, bu ihmal, bu ailenin yok edilmesine kimler sebep olmuşsa bunlar yargı önünde hesap vermekten kaçamayacaklardır" dedi.

ESKİŞEHİR YANGINI, FATİH ALTAYLI VE DEMİRTAŞ

Bakan Tunç, Eskişehir’deki yangın faciası soruşturmasının kapatıldığı iddialarını yalanlayarak, "Bu konudaki soruşturma sonuçlanmış değil. Bu konudaki adli süreç devam ediyor. Bu adli süreci hep beraber takip edeceğiz" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkındaki yargı kararına ilişkin sorulara ise, "Bu konular yargının konuları. Yargıda devam eden bir süreç söz konusu... Bu değerlendirmeler tamamen mahkemelere ait olan değerlendirmeler. Yani tutukluluğun devam edip etmemesi konusundaki mahkemenin takdiri bu yönde" yanıtını verdi.

Son olarak Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM kararının durumu hakkında konuşan Tunç, "Bununla ilgili açıklama yaptık arkadaşlar. Burada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. Takdir tamamen yargının. Burada AİHM kararı, kesinleşen karar mahkemeye, Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi... Bu konuda tamamen değerlendirmeyi bekleyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.