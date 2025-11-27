Son dakika |Bakan Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması sürecinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, gazeteci Fatih Altaylı hakkında verilen hapis cezası ve tutukluluk sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis’teki görüşmeler sırasında bir gazeteci, Fatih Altaylı’ya "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlamalarıyla verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ve "yurt dışına kaçma şüphesi" gerekçesiyle tahliye edilmemesini gündeme getirdi. Gazeteci, söz konusu kararın muhalefet kanadında tepkiyle karşılandığını hatırlattı.

"SÜREÇ YARGININ TAKDİRİNDEDİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, sürecin yargı organlarınca yürütüldüğünü vurguladı. Tunç, söz konusu kararın ilk derece mahkemesi tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit" suçları kapsamında verildiğini belirtti.

Yargı sürecinin henüz tamamlanmadığına dikkat çeken Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konular tamamen yargıya ait değerlendirmelerdir. Burada ilk derece mahkemesinin verdiği bir karar ve devam eden bir süreç söz konusu. Tutukluluğun devam edip etmeyeceği konusundaki takdir tamamen mahkemeye aittir. Bu yöndeki hak arama yolları ve istinaf süreci açıktır; hukuki yollar takip edilecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

