Sölöz Kanyonu’nda nefes kesen anlar: Yükselen dereden geçen dağcı yaşadıklarını anlattı

Yayınlanma:
Bursa'da doğa yürüyüşüne çıkan bir grup dağcı, dereden geçerken su seviyesinin yükselmesiyle zor anlar yaşadı. Yaşadıklarını anlatan ekip üyesi İbrahim Taşçı; kanyon sporuyla ilgilendiklerini ve profesyonel ekipmanlarla yola çıktıkları için endişelenmediğini söyledi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir grup dağcı, Sölöz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Yürüyüş sırasında grup, son yağışlar ve karların erimesi sonucu su seviyesi artan Sölöz Deresi'ne geldi.

su-seviyesi-yukselen-dereden-gecen-dagci-1159303-344225.jpg

Dağcılar, su seviyesinin yükselmesiyle karşıya geçmekte zorluk yaşadı. Kurdukları düzenek ve halatla karşıya geçmeye çalışan dağcıların yaşadıkları, kask kameraları tarafından kaydedildi.

su-seviyesi-yukselen-dereden-gecen-dagci-1159300-344225.jpg

Kamera görüntülerinde, ekip üyesi İbrahim Taşçı’nın tutunduğu halatla dereden çıkmayı son anda başardığı, daha sonra arkadaşlarına dönüp gülümsediği anlar yer aldı.

su-seviyesi-yukselen-dereden-gecen-dagci-1159298-344225.jpg

"PROFESYONEL EKİPMANLARLA YOLA ÇIKTIK"

Ekibin yaşadığı zor anları anlatan Taşçı; İnegöl ilçesinden kanyona gittiklerini ve bu sporla profesyonel olarak ilgilendiklerini belirtti.

su-seviyesi-yukselen-dereden-gecen-dagci-1159297-344225.jpg

Türkiye’nin dört bir yanındaki kanyonlarda, zorlu parkurlarda ekip arkadaşlarıyla birlikte spor yaptıklarını belirten Taşçı, profesyonel ekipmanlarla yola çıktıkları için endişelenmediklerini söyledi.

Semeru Yanardağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldıSemeru Yanardağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

su-seviyesi-yukselen-dereden-gecen-dagci-1159299-344225.jpg

Taşçı, “Mahsur kalma, can pazarı ve kurtarma operasyonu gibi lanse edilmiş haber kanallarında. Bu gerçeği yansıtmamaktadır. Bilakis biz kanyoncuyuz. Kanyon sporu yapıyoruz. Bursa’da ve Türkiye genelinde bu tür kanyonlara profesyonel ekipmanlarla ve profesyonel ekip arkadaşlarımızla girip, bu kanyon sporunu icra ediyoruz. Biz bu işi severek ve isteyerek yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

