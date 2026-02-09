Sölöz Kanyonu’nda nefes kesen anlar: Yükselen dereden geçen dağcı yaşadıklarını anlattı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir grup dağcı, Sölöz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Yürüyüş sırasında grup, son yağışlar ve karların erimesi sonucu su seviyesi artan Sölöz Deresi'ne geldi.

Dağcılar, su seviyesinin yükselmesiyle karşıya geçmekte zorluk yaşadı. Kurdukları düzenek ve halatla karşıya geçmeye çalışan dağcıların yaşadıkları, kask kameraları tarafından kaydedildi.

Kamera görüntülerinde, ekip üyesi İbrahim Taşçı’nın tutunduğu halatla dereden çıkmayı son anda başardığı, daha sonra arkadaşlarına dönüp gülümsediği anlar yer aldı.

"PROFESYONEL EKİPMANLARLA YOLA ÇIKTIK"

Ekibin yaşadığı zor anları anlatan Taşçı; İnegöl ilçesinden kanyona gittiklerini ve bu sporla profesyonel olarak ilgilendiklerini belirtti.

Türkiye’nin dört bir yanındaki kanyonlarda, zorlu parkurlarda ekip arkadaşlarıyla birlikte spor yaptıklarını belirten Taşçı, profesyonel ekipmanlarla yola çıktıkları için endişelenmediklerini söyledi.

Taşçı, “Mahsur kalma, can pazarı ve kurtarma operasyonu gibi lanse edilmiş haber kanallarında. Bu gerçeği yansıtmamaktadır. Bilakis biz kanyoncuyuz. Kanyon sporu yapıyoruz. Bursa’da ve Türkiye genelinde bu tür kanyonlara profesyonel ekipmanlarla ve profesyonel ekip arkadaşlarımızla girip, bu kanyon sporunu icra ediyoruz. Biz bu işi severek ve isteyerek yapıyoruz” ifadelerini kullandı.