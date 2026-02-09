Kandilli'den açıklama: Sistemler kapatılmadı

Kandilli Rasathanesi, jeomanyetik gözlemevi verilerine erişim sağlanamadığı ve sistemlerin kapatıldığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İstanbul–Kandilli (ISK) Jeomanyetik Gözlemevi'nin 1997 yılında modernizasyon çalışmaları tamamlanarak Uluslararası Gerçek Zamanlı Manyetik Gözlemevleri Ağı (INTERMAGNET)’na dahil edildiği belirtildi.

İstanbul’da zamanla artan yapılaşma, yoğun araç trafiği ve çevresel metalik unsurların oluşturduğu yapay manyetik gürültünün, gözlemevinde yürütülen ölçümlerin uluslararası hassasiyet standartlarını karşılamasının sürdürülemez hale getirdiği ifade edildi.

Veri sürekliliğinin sağlanması ve uluslararası bilimsel kalite standartlarının korunması amacıyla, Enstitü tarafından manyetik kirlilikten uzak ve daha izole bir bölgede, İznik’te (IZN) Jeomanyetik Gözlemevi kurulduğu, ölçümlerin bu istasyonda yıllardır başarıyla sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bu süreç herhangi bir “kapatma” değil; bilimsel gereklilikler doğrultusunda gerçekleştirilen bir modernizasyon ve yer değişikliği çalışmasıdır. Jeomanyetik gözlemevlerinin temel görevi, Dünya’nın manyetik alanındaki değişimleri izlemektir.

Mevcut bilimsel bilgi birikimi ve teknoloji düzeyi çerçevesinde, yalnızca jeomanyetik veriler kullanılarak yer, zaman ve büyüklük bilgilerini içeren güvenilir bir deprem tahmini yapılması mümkün değildir. Bu yöndeki spekülatif iddialar bilimsel bir dayanak taşımamaktadır.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, çalışmalarını ulusal ve uluslararası bilimsel standartlara uygun olarak, şeffaflık ve kamu sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda sürdürmeye devam etmektedir.

Kurumumuz hakkında ortaya atılan teknik nitelikteki iddiaların, bilimsel veriler ve resmî açıklamalar esas alınarak değerlendirilmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."