Haftanın ilk günü İstanbul'da trafik kilit!

Haftanın ilk iş gününde mesai çıkışı İstanbul'da trafik kilitlendi, harita kırmızı renge büründü. Ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

İstanbul'da trafik kilitlendi: Okulların ilk gününde yoğunluk yüzde 85

Megakent'te mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunun Beylikdüzü mevkisi Topkapı istikameti ile Haramidere mevkisi Beylikdüzü yönünde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolunda Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğun trafik gözleniyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda araçlar yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında her iki istikamette yoğunluk yaşanıyor.

Kadıköy ve Tuzla arasındaki sahil yolunda hafif yoğunluk görülürken, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

TOĞLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOLCU KALABALIĞI

Yoğunluk nedeniyle toplu taşıma duraklarında kalabalık oluşurken, bazı noktalarda sürücüler yavaş ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.(AA)