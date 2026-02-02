İstanbul'da trafik kilitlendi: Okulların ilk gününde yoğunluk yüzde 85

İstanbul’da yarıyıl tatili sonrası ilk ders zilinin çalması, haftanın ilk iş günü mesai bitimiyle birleşince kent genelinde trafik felç oldu. Hem okulların açılması hem de iş dönüşü saatiyle birlikte ana arterler adeta dev bir otoparka dönüştü.

İSTANBUL TRAFİĞİ KİLİT

Avrupa Yakası: D-100 kara yolunda Beylikdüzü’nden başlayan yoğunluk, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar kesintisiz devam ediyor.

TEM Otoyolu’nda ise Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde araçlar adım adım ilerleyebiliyor.

Anadolu Yakası: D-100 kara yolunun her iki istikameti ile Avrasya Tüneli çıkışından Kartal’a kadar olan bölümde trafik akışı durma noktasına geldi.

TEM’in Sancaktepe ve Çamlıca Gişeleri arasındaki bölümünde de benzer bir tablo hakim.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası (2 Şubat 2026)

TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK

Sadece özel araç sahipleri değil, toplu taşıma kullanan İstanbullular da zor anlar yaşıyor. Duraklarda biriken kalabalık nedeniyle vatandaşlar otobüs ve metrobüslere binmekte büyük güçlük çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik verilerine göre, şehirdeki genel trafik yoğunluğu yüzde 85 bandını aştı.