Edirne’yi kar vurdu: Motokuryelere trafik yasağı
Edirne'de yaşamı olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Uzunköprü ilçesinde eğitime bir gün ara verilirken, kentte termometreler sıfırın altındaki dereceleri gösterdi.
SÜRÜCÜLERE "DİKKATLİ OLMA" UYARISI
Edirne Valiliği ikinci bir duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı.
Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.
Kentte kar yağışının bugün (2 Şubat) gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
İlimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle,— Edirne Valiliği (@edirne_valiligi) February 2, 2026
⚠️Trafik seyir ve can güvenliği için,
Bir sonraki duyuruya kadar,
02.02.2026 tarihi saat 09.30 itibariyle
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin
⛔️Trafiğe çıkışlarına tedbiren İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️ pic.twitter.com/aQDxLkodZG
Kaynak:ANKA Haber Ajansı