Edirne’yi kar vurdu: Motokuryelere trafik yasağı

Edirne'de yaşamı olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Uzunköprü ilçesinde eğitime bir gün ara verilirken, kentte termometreler sıfırın altındaki dereceleri gösterdi.

Bir şehirde daha motokuryelere trafiğe çıkma yasağı!

SÜRÜCÜLERE "DİKKATLİ OLMA" UYARISI

Edirne Valiliği ikinci bir duyuruya kadar motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

Kentte kar yağışının bugün (2 Şubat) gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.