Bir şehirde daha motokuryelere trafiğe çıkma yasağı!
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği tarafından, kar yağışı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren kurye ve ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklanırken bir yasak kararı da Sakarya Valiliği'nden geldi. İstanbul'un ardından Sakarya'da da motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

İstanbul Valiliği tarafından, etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, bugün saat 10.00’dan itibaren motokuryelerin ve ağır taşıtların trafiğe çıkması yasaklanmıştı.

SAKARYA VALİLİĞİ DE YASAK KARARI ALDI!

İstanbul’un ardından bir yasak kararı da Sakarya’dan gelirken Sakarya Valiliği de, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelere yönelik geçici trafik yasağı kararı aldı.

"İL GENELİNDE YASAKLANMIŞTIR"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla motokuryelerin 19 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelinde trafiğe çıkmasının yasaklandığı ifade edildi. Açıklamanın devamında, alınan kararın vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olduğu belirtilirken bütün vatandaşların yasağa uymalarının büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Valiliğin açıklamasında, “İlimizde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla motokuryelerin trafiğe çıkışı 19 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelinde yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından alınan bu karara riayet etmeleri önem arz etmektedir“ ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

